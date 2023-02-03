https://sputnikarabic.ae/20230203/حلّق-فوق-صوامع-الصواريخ-النووية-ماذا-استهدف-منطاد-التجسس-الصيني-في-سماء-أمريكا--1073080017.html
حلّق فوق صوامع الصواريخ النووية... ماذا استهدف "منطاد التجسس الصيني" في سماء أمريكا
حلّق فوق صوامع الصواريخ النووية... ماذا استهدف "منطاد التجسس الصيني" في سماء أمريكا
لا تزال السلطات الأمريكية تتباحث بشأن ما يمكن اتخاذه، ردًا على رصد منطاد تجسس صيني وهو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T16:26+0000
2023-02-03T16:26+0000
2023-02-03T16:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
البنتاغون الأمريكي
جو بايدن
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وقال مسؤولون إن الجسم حلّق فوق جزر ألوتيان في ألاسكا وعبر كندا قبل أن يظهر فوق مدينة بيلينغز في مونتانا يوم الأربعاء.وتسبب الأمر في حالة من الجدل والارتباك على وسائل التواصل الاجتماعي في مونتانا، حيث نشر البعض صورا لجسم دائري شاحب في السماء، في حين ذكر آخرون أنهم رأوا طائرات عسكرية أمريكية في المنطقة، لمراقبة الهدف على ما يبدو.يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، أكبر خصوم واشنطن، لكن من المرجح أن تزيد واقعة المنطاد من التوترات قبل الزيارة التي ستكون أول زيارة إلى الصين من قبل وزير في إدارة الرئيس بايدن.وأقرت وزارة الخارجية الصينية بأن المنطاد يخصها، وعبّرت عن أسفها "لوصوله إلى المجال الجوي الأمريكي".وصرحت الخارجية أن الصين ستستمرّ بالتواصل مع الولايات المتحدة من "أجل التعامل بطريقة مسؤولة عن الوضع غير المتوقع"، مؤكدة أن المنطاد يستخدم لأغراض مدنية.وأشارت الوزارة إلى أن المنطاد يستخدم لمتابعة الأحوال الجوية وغيرها من الدراسات العلمية، مضيفة أنه خرج عن مساره.ومع ذلك، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا يوجد "تهديد خطير بشكل كبير" من اختراق المخابرات الأمريكية، لأن المسؤولين الأمريكيين "يعرفون بالضبط مكان هذا المنطاد ومساره".وأضافت الوزارة في بيان أنه من غير المرجح أن يعطي المنطاد معلومات أكثر بكثير مما يمكن أن تجمعه الصين بالفعل عبر استخدام الأقمار الصناعية.ويستبعد الكولونيل لايتون فكرة إسقاط المنطاد لأنه يمكن أن يؤدي لإخفاق في العلاقات الدبلوماسية وزيادة في التوترات بشكل أكبر، كما نصح القادة العسكريون بعدم اتخاذ "إجراء حركي" ضد المنطاد بسبب الخطر الذي قد يشكله سقوط الحطام على الناس.وقال مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، في تصريح لمجلة "تايم"، إن قراراً جرى اتخاذه من أجل إسقاط المنطاد عندما كان في أجواء ولاية مونتانا: "كنا حريصين على إفراغ المجال الجوي في تلك النقطة، حتى ننجز العملية".وأضاف أنه حتى مع اتخاذ تلك الخطوات الاحترازية، فإن القادة العسكريين "رأوا أن المخاطر التي قد تنجم عن الإسقاط ليست ضعيفة الاحتمال بما يكفي، وبناء عليه، لم نقم بإسقاطه".وأشار المسؤول إلى أن هذه ليست أول مرة يرصد الجيش الأمريكي خرقا مماثلا، لكن هذه المرة بقي المنطاد في المجال الجوي للولايات المتحدة فترة أطول.وتعتبر المناطيد من أقدم أشكال تقنيات المراقبة، وبالمقارنة مع أجهزة المراقبة الجوية الأخرى، يمكن تشغيلها بثمن زهيد ودون أفراد، كما يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, البنتاغون الأمريكي, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, البنتاغون الأمريكي, جو بايدن
حلّق فوق صوامع الصواريخ النووية... ماذا استهدف "منطاد التجسس الصيني" في سماء أمريكا
16:26 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
لا تزال السلطات الأمريكية تتباحث بشأن ما يمكن اتخاذه، ردًا على رصد منطاد تجسس صيني وهو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال مسؤولون إن الجسم حلّق فوق جزر ألوتيان في ألاسكا وعبر كندا قبل أن يظهر فوق مدينة بيلينغز في مونتانا يوم الأربعاء.
وتُعد مونتانا، وهي ولاية ذات كثافة سكانية منخفضة، موطنا لواحد من ثلاثة أماكن فقط لصوامع الصواريخ النووية في البلاد، في قاعدة مالمستروم الجوية، وقال مسؤولون إن مركبة التجسس كانت تحلق على ما يبدو فوق مواقع حساسة لجمع معلومات.
وتسبب الأمر في حالة من الجدل والارتباك على وسائل التواصل الاجتماعي في مونتانا، حيث نشر البعض صورا لجسم دائري شاحب في السماء، في حين ذكر آخرون أنهم رأوا طائرات عسكرية أمريكية في المنطقة، لمراقبة الهدف على ما يبدو.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، أكبر خصوم واشنطن، لكن من المرجح أن تزيد واقعة المنطاد من التوترات قبل الزيارة التي ستكون أول زيارة إلى الصين من قبل وزير في إدارة الرئيس بايدن.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" وصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن اتخذت قرارا بتأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.
وأقرت وزارة الخارجية الصينية بأن المنطاد يخصها، وعبّرت عن أسفها "لوصوله إلى المجال الجوي الأمريكي".
وصرحت الخارجية أن الصين ستستمرّ بالتواصل مع الولايات المتحدة من "أجل التعامل بطريقة مسؤولة عن الوضع غير المتوقع"، مؤكدة أن المنطاد يستخدم لأغراض مدنية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنطاد يستخدم لمتابعة الأحوال الجوية وغيرها من الدراسات العلمية، مضيفة أنه خرج عن مساره.
يقول المحلل العسكري الكولونيل الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون لـCNN، إن أحد الأشياء المهمة التي يمكن أن تفعلها الصين مستخدمة هذا المنطاد هو أن تقتفي إشارات الاستخبارات، وشبكات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية بالإضافة إلى شبكات القيادة والسيطرة الحكومية، كما يُعتقد أيضًا أن الصين أرادت البحث عن قواعد القاذفات الاستراتيجية التي توجد في داكوتا.
ومع ذلك، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا يوجد "تهديد خطير بشكل كبير" من اختراق المخابرات الأمريكية، لأن المسؤولين الأمريكيين "يعرفون بالضبط مكان هذا المنطاد ومساره".
وأضافت الوزارة في بيان أنه من غير المرجح أن يعطي المنطاد معلومات أكثر بكثير مما يمكن أن تجمعه الصين بالفعل عبر استخدام الأقمار الصناعية.
ويستبعد الكولونيل لايتون فكرة إسقاط المنطاد لأنه يمكن أن يؤدي لإخفاق في العلاقات الدبلوماسية وزيادة في التوترات بشكل أكبر، كما نصح القادة العسكريون بعدم اتخاذ "إجراء حركي" ضد المنطاد بسبب الخطر الذي قد يشكله سقوط الحطام على الناس.
وقال مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، في تصريح لمجلة "تايم"، إن قراراً جرى اتخاذه من أجل إسقاط المنطاد عندما كان في أجواء ولاية مونتانا: "كنا حريصين على إفراغ المجال الجوي في تلك النقطة، حتى ننجز العملية".
وأضاف أنه حتى مع اتخاذ تلك الخطوات الاحترازية، فإن القادة العسكريين "رأوا أن المخاطر التي قد تنجم عن الإسقاط ليست ضعيفة الاحتمال بما يكفي، وبناء عليه، لم نقم بإسقاطه".
وذكر مسؤول أمريكي أنه "من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة" خصوصا قواعد جوية ومخازن صواريخ استراتيجية في ولاية مونتانا، شمال غربي الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول إلى أن هذه ليست أول مرة يرصد الجيش الأمريكي خرقا مماثلا، لكن هذه المرة بقي المنطاد في المجال الجوي للولايات المتحدة فترة أطول.
وتعتبر المناطيد من أقدم أشكال تقنيات المراقبة، وبالمقارنة مع أجهزة المراقبة الجوية الأخرى، يمكن تشغيلها بثمن زهيد ودون أفراد، كما يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة.