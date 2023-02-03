https://sputnikarabic.ae/20230203/حماس-هنية-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-مصر-1073064393.html

"حماس": هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر

"حماس": هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T08:35+0000

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وصرح قاسم لوكالة "الأناضول" أمس الخميس، بأن الزيارة "تأتي في إطار التواصل المستمر بين الحركة والقاهرة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".بينما لم يكشف قاسم عن المزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي يعتزم هينة لقاءها، أو مدة هذه الزيارة.يأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على التصعيد الأخير.

https://sputnikarabic.ae/20230201/مبادرة-مصرية-جديدة-هل-تنجح-في-وقف-التصعيد-بين-إسرائيل-وفلسطين-1073001899.html

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