https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-يعاني-من-مشاكل-الاتصال-في-أرتيوموفسك-1073057820.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في الاتصالات والتنسيق بين المجموعات العسكرية في مدينة أرتيوموفسك. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T05:33+0000
2023-02-03T05:33+0000
2023-02-03T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة النشطة من الأعمال العسكرية شهدت مراكز قيادة وحدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك خللاً في الاتصالات اللاسلكية وبدأت بالاختفاء أكثر فأكثر".وتابع بالقول: "في هذا الصدد فقدت السيطرة العملياتية على القوات وهذا بدوره يعطل تنسيق الإجراءات ويؤدي إلى زيادة الخسائر".وبرأي الخبير، تؤثر هذه الحقيقة على نمو الذعر بين العسكريين والضباط في الجيش الأوكراني.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك
تابعنا عبر
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في الاتصالات والتنسيق بين المجموعات العسكرية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة النشطة من الأعمال العسكرية شهدت مراكز قيادة وحدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك خللاً في الاتصالات اللاسلكية وبدأت بالاختفاء أكثر فأكثر".
وتابع بالقول: "في هذا الصدد فقدت السيطرة العملياتية على القوات وهذا بدوره يعطل تنسيق الإجراءات ويؤدي إلى زيادة الخسائر".
وبرأي الخبير، تؤثر هذه الحقيقة على نمو الذعر بين العسكريين والضباط في الجيش الأوكراني.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.