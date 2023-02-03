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انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-يعاني-من-مشاكل-الاتصال-في-أرتيوموفسك-1073057820.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في الاتصالات والتنسيق بين المجموعات العسكرية في مدينة أرتيوموفسك. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T05:33+0000
2023-02-03T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة النشطة من الأعمال العسكرية شهدت مراكز قيادة وحدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك خللاً في الاتصالات اللاسلكية وبدأت بالاختفاء أكثر فأكثر".وتابع بالقول: "في هذا الصدد فقدت السيطرة العملياتية على القوات وهذا بدوره يعطل تنسيق الإجراءات ويؤدي إلى زيادة الخسائر".وبرأي الخبير، تؤثر هذه الحقيقة على نمو الذعر بين العسكريين والضباط في الجيش الأوكراني.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك

05:33 GMT 03.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في الاتصالات والتنسيق بين المجموعات العسكرية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة النشطة من الأعمال العسكرية شهدت مراكز قيادة وحدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك خللاً في الاتصالات اللاسلكية وبدأت بالاختفاء أكثر فأكثر".
وتابع بالقول: "في هذا الصدد فقدت السيطرة العملياتية على القوات وهذا بدوره يعطل تنسيق الإجراءات ويؤدي إلى زيادة الخسائر".
وبرأي الخبير، تؤثر هذه الحقيقة على نمو الذعر بين العسكريين والضباط في الجيش الأوكراني.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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