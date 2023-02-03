رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب... صور
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بقادة قوات تحرير تيغراي المنافسة للمرة الأولى، منذ انتهاء الصراع المدمر، الذي دام عامين باتفاق سلام عُقد في أواخر العام الماضي.
ونشرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، صورا من لقاء آبي أحمد مع كبار المفاوضين من جانب تيغراي وآخرين.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى الاجتماع وجها لوجه في قسم مجموعة هالالا كيلا، في مشروع كويشا داين، في منطقة داورو بجنوب إثيوبيا.
#Tigray negotiators hold face-to-face meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis Ababa, 1st of its kind since the signing of #Ethiopia peace deal that led to the halt of 2yr bloody conflict in North. (Photos: Fana) pic.twitter.com/7KY2DrCiSc— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) February 3, 2023
ولفتت إلى أن آبي أحمد أجرى المحادثات مع أعضاء لجنة تنسيق تنفيذ اتفاق السلام لأول مرة، وأنه خلال المناقشة تم تقييم التنفيذ الجاري لاتفاق السلام، ووضع التوجيهات بشأن القضايا التي تتطلب المزيد من الاهتمام.
وفي سياق متصل، قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، على "تويتر"، إن آبي أحمد اتخذ في اجتماع اليوم الجمعة، قرارات بشأن زيادة الرحلات الجوية والخدمات المصرفية إلى منطقة تيغراي الشمالية، إلى جانب قضايا "لتعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين''.
PM Abiy,DPM Demeke & other officials have met today and held discussion with tplf delegation regarding the progress of the peace process. As a result, PM Abiy passed decisions about increasing Flights, Banking & other issues that would boost trust & ease lives of civilians pic.twitter.com/pXqLre9W7t— Redwan Hussien (@RedwanHussien) February 3, 2023
وكان الصراع اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.
ولكن في نوفمبر الماضي، تم التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الجانبين.