عربي
https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يلتقي-قادة-قوات-تيغراي-لأول-مرة-منذ-انتهاء-الحرب-صور-1073083537.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب... صور
رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب... صور
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بقادة قوات تحرير تيغراي المنافسة للمرة الأولى، منذ انتهاء الصراع المدمر، الذي دام عامين باتفاق سلام عُقد... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T18:32+0000
2023-02-03T18:32+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/17/1061523267_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_85e5fbaf569992c8921f4d69138553f5.jpg
ونشرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، صورا من لقاء آبي أحمد مع كبار المفاوضين من جانب تيغراي وآخرين.وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى الاجتماع وجها لوجه في قسم مجموعة هالالا كيلا، في مشروع كويشا داين، في منطقة داورو بجنوب إثيوبيا.ولفتت إلى أن آبي أحمد أجرى المحادثات مع أعضاء لجنة تنسيق تنفيذ اتفاق السلام لأول مرة، وأنه خلال المناقشة تم تقييم التنفيذ الجاري لاتفاق السلام، ووضع التوجيهات بشأن القضايا التي تتطلب المزيد من الاهتمام.وفي سياق متصل، قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، على "تويتر"، إن آبي أحمد اتخذ في اجتماع اليوم الجمعة، قرارات بشأن زيادة الرحلات الجوية والخدمات المصرفية إلى منطقة تيغراي الشمالية، إلى جانب قضايا "لتعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين''.وكان الصراع اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.ولكن في نوفمبر الماضي، تم التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الجانبين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/17/1061523267_12:0:900:666_1920x0_80_0_0_27df2e615b971b0d18605de41020f45d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب... صور

18:32 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبرTelegram
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بقادة قوات تحرير تيغراي المنافسة للمرة الأولى، منذ انتهاء الصراع المدمر، الذي دام عامين باتفاق سلام عُقد في أواخر العام الماضي.
ونشرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، صورا من لقاء آبي أحمد مع كبار المفاوضين من جانب تيغراي وآخرين.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى الاجتماع وجها لوجه في قسم مجموعة هالالا كيلا، في مشروع كويشا داين، في منطقة داورو بجنوب إثيوبيا.
ولفتت إلى أن آبي أحمد أجرى المحادثات مع أعضاء لجنة تنسيق تنفيذ اتفاق السلام لأول مرة، وأنه خلال المناقشة تم تقييم التنفيذ الجاري لاتفاق السلام، ووضع التوجيهات بشأن القضايا التي تتطلب المزيد من الاهتمام.
وفي سياق متصل، قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، على "تويتر"، إن آبي أحمد اتخذ في اجتماع اليوم الجمعة، قرارات بشأن زيادة الرحلات الجوية والخدمات المصرفية إلى منطقة تيغراي الشمالية، إلى جانب قضايا "لتعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين''.
وكان الصراع اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.
ولكن في نوفمبر الماضي، تم التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الجانبين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала