https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-الوزراء-البولندي-يقر-بفشل-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا--1073079190.html
رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
أقر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن العقوبات ضد روسيا ليس لها تأثير يذكر على موسكو. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:37+0000
2023-02-03T15:37+0000
2023-02-03T15:38+0000
العالم
بولندي
حكومة
فشل
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "إنتريا" المحلية، اليوم الجمعة "ما يلفت الانتباه: روسيا هذا العام والعام المقبل سوف تتطور بشكل أسرع من ألمانيا. هذا على الرغم من العقوبات".هذا ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندي, حكومة, فشل, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, بولندي, حكومة, فشل, عقوبات أمريكية ضد روسيا
رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
15:37 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أقر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن العقوبات ضد روسيا ليس لها تأثير يذكر على موسكو.
وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "إنتريا" المحلية، اليوم الجمعة "ما يلفت الانتباه: روسيا هذا العام والعام المقبل سوف تتطور بشكل أسرع من ألمانيا. هذا على الرغم من العقوبات".
"أولا، لسوء الحظ، تعلمت روسيا تجاوز العقوبات. ثانيا، قفزت أسعار المواد الخام بشكل أكثر. تحقق الميزانية الروسية أرباحا أكبر حتى من المبيعات الصغيرة".
ماتيوس مورافيتسكي
رئيس الوزراء البولندي
هذا ومنذ نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.