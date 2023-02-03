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https://sputnikarabic.ae/20230203/رد-فعل-طالبات-إيرانيات-لحظة-ظهور-المرشد-خامنئي-أمامهن-فيديو-1073082597.html
رد فعل طالبات إيرانيات لحظة ظهور المرشد خامنئي أمامهن... فيديو
رد فعل طالبات إيرانيات لحظة ظهور المرشد خامنئي أمامهن... فيديو
رصدت وسائل إعلام إيرانية، رد فعل طالبات مدارس، عندما أطل عليهن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، خلال ‏زيارته في مراسم تكليفهن الشرعي.‏ 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T18:15+0000
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و"التكليف الشرعي" هو الاحتفال بالتوقيت الذي يبلغ فيه الشاب المسلم أو الفتاة المسلمة في إيران سن الالتزام بالواجبات الدينية.وفي الاحتفالية، حث المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، طالبات المدارس على تلاوة صلواتهن بانتظام، كأفضل طريقة لإظهار محبتهم لله، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.كما أشاد بالدور الذي لعبته المرأة في تقدم الوطن في التاريخ، مضيفا:وتابع خامنئي: "أنتن أيضا حاولن أن تصبحن من أعظم النساء المؤثرات في بلدكن الحبيب في المستقبل، من خلال الدراسة وقراءة الكتب والعمل والتفكير".
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران

رد فعل طالبات إيرانيات لحظة ظهور المرشد خامنئي أمامهن... فيديو

18:15 GMT 03.02.2023
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
© AP Photo
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رصدت وسائل إعلام إيرانية، رد فعل طالبات مدارس، عندما أطل عليهن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، خلال ‏زيارته في مراسم تكليفهن الشرعي.‏
و"التكليف الشرعي" هو الاحتفال بالتوقيت الذي يبلغ فيه الشاب المسلم أو الفتاة المسلمة في إيران سن الالتزام بالواجبات الدينية.
وفي الاحتفالية، حث المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، طالبات المدارس على تلاوة صلواتهن بانتظام، كأفضل طريقة لإظهار محبتهم لله، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
كما أشاد بالدور الذي لعبته المرأة في تقدم الوطن في التاريخ، مضيفا:
"اليوم هناك الكثير من النساء البارزات والملتزمات في المجالات العلمية والعملية والجهادية، وهن مسألة فخر للوطن أكثر مما كان عليه في الماضي".
وتابع خامنئي: "أنتن أيضا حاولن أن تصبحن من أعظم النساء المؤثرات في بلدكن الحبيب في المستقبل، من خلال الدراسة وقراءة الكتب والعمل والتفكير".
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