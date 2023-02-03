https://sputnikarabic.ae/20230203/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-قبل-هبوط-سايوز-22-إم-إس-1073077207.html
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن المتخصصين قاموا بتصحيح مدار محطة الفضاء الدولية، حتى تتمكن المركبة الفضائية "سايوز إم إس 22"، من الهبوط في منطقة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:07+0000
2023-02-03T15:07+0000
2023-02-03T15:18+0000
مجتمع
محطة الفضاء الروسية
روسيا
فضاء
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جاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "في 3 فبراير/ شباط، الساعة 13.30 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات مركبة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس 20"، ووفقًا للبيانات الأولية بعد المناورة التصحيحية، زاد متوسط ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.4 كيلومتر، وبلغ 417.8 كم فوق سطح كوكبنا".وصرحت الوكالة أنه من المقرر تنفيذ أول إطلاق روسي إلى الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية لعام 2023 في 9 فبراير/ شباط، حيث سيتم إطلاق صاروخ "سايوز2.1أ"، مع مركبة التحميل "بروغرس إم إس 22"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.بالإضافة إلى ذلك صرحت الوكالة أنه، في يومي 7 و 18 فبراير/ شباط، سيتم فصل مركبتي الفضاء "بروغرس إم إس 20"، و"بروغرس إم إس 21"، من المحطة ثم تغرقان لاحقًا في المحيط الهادئ ويذكر أن إحداهما كانت موجودة في المحطة منذ 3 يونيو/ حزيران، والآخرى منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
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محطة الفضاء الروسية, روسيا, فضاء
محطة الفضاء الروسية, روسيا, فضاء
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"
15:07 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن المتخصصين قاموا بتصحيح مدار محطة الفضاء الدولية، حتى تتمكن المركبة الفضائية "سايوز إم إس 22"، من الهبوط في منطقة محددة.
جاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "في 3 فبراير/ شباط، الساعة 13.30 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات مركبة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس 20"، ووفقًا للبيانات الأولية بعد المناورة التصحيحية، زاد متوسط ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.4 كيلومتر، وبلغ 417.8 كم فوق سطح كوكبنا".
وتمت الإشارة إلى أن التصحيح حدث قبل هبوط المركبة الفضائية "سايوز إم إس 22"، وهذا ضروري لهبوط المركبة في منطقة محددة.
وصرحت الوكالة أنه من المقرر تنفيذ أول إطلاق روسي إلى الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية لعام 2023 في 9 فبراير/ شباط، حيث سيتم إطلاق صاروخ "سايوز2.1أ"، مع مركبة التحميل "بروغرس إم إس 22"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع في 20 فبراير/ شباط، أن تطير المركبة الفضائية "سايوز إم إس 23"، على نفس الصاروخ، وستذهب المركبة إلى المحطة من دون رواد فضاء، حتى يتمكن طاقم "سايوز إم إس 22"، من العودة إلى الأرض لاحقًا على متنها، بعد أن ضرب نيزك نظام التبريد في "سايوز إم إس 22"، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، واعتبر نزول الطاقم على متنها مخاطرة كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك صرحت الوكالة أنه، في يومي 7 و 18 فبراير/ شباط، سيتم فصل مركبتي الفضاء "بروغرس إم إس 20"، و"بروغرس إم إس 21"، من المحطة ثم تغرقان لاحقًا في المحيط الهادئ ويذكر أن إحداهما كانت موجودة في المحطة منذ 3 يونيو/ حزيران، والآخرى منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.