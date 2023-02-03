https://sputnikarabic.ae/20230203/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-قبل-هبوط-سايوز-22-إم-إس-1073077207.html

"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"

"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"

صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن المتخصصين قاموا بتصحيح مدار محطة الفضاء الدولية، حتى تتمكن المركبة الفضائية "سايوز إم إس 22"، من الهبوط في منطقة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T15:07+0000

2023-02-03T15:07+0000

2023-02-03T15:18+0000

مجتمع

محطة الفضاء الروسية

روسيا

فضاء

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جاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "في 3 فبراير/ شباط، الساعة 13.30 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات مركبة الشحن الفضائية "بروغرس إم إس 20"، ووفقًا للبيانات الأولية بعد المناورة التصحيحية، زاد متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.4 كيلومتر، وبلغ 417.8 كم فوق سطح كوكبنا".وصرحت الوكالة أنه من المقرر تنفيذ أول إطلاق روسي إلى الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية لعام 2023 في 9 فبراير/ شباط، حيث سيتم إطلاق صاروخ "سايوز2.1أ"، مع مركبة التحميل "بروغرس إم إس 22"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.بالإضافة إلى ذلك صرحت الوكالة أنه، في يومي 7 و 18 فبراير/ شباط، سيتم فصل مركبتي الفضاء "بروغرس إم إس 20"، و"بروغرس إم إس 21"، من المحطة ثم تغرقان لاحقًا في المحيط الهادئ ويذكر أن إحداهما كانت موجودة في المحطة منذ 3 يونيو/ حزيران، والآخرى منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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محطة الفضاء الروسية, روسيا, فضاء