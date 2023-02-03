https://sputnikarabic.ae/20230203/سلطات-دونيتسك-تنشئ-قاعدة-بيانات-لجرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1073080911.html

سلطات دونيتسك تنشئ قاعدة بيانات لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس

سلطات دونيتسك تنشئ قاعدة بيانات لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس

أكدت ناتاليا شوتكينا، نائبة رئيس مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن سلطات... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T16:52+0000

2023-02-03T16:52+0000

2023-02-03T16:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جرائم

أخبار أوكرانيا

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وقالت شوتكينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "خلال فترة النزاع بأكملها في دونباس، قام المتخصصون في مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بجمع بيانات فريدة كجزء من توثيق وقائع جرائم الحرب، التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة في أوكرانيا. لسهولة تخزين هذه البيانات ومعالجتها وتحليلها واستخدامها، تم تطوير برنامج خاص وتسليمه إلى مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.ولفتت إلى أن قاعدة البيانات ستسمح بعمل مجموعة واسعة من العينات الإحصائية التفصيلية للفئات الضرورية، مثل تاريخ ومكان القصف والعواقب ووفاة أو إصابة المدنيين والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة ومخزون المساكن، وما إلى ذلك. سيكون من الممكن أيضا إجراء تحليلات مختلفة، بما في ذلك المقارنة.وتابعت "نأمل أن تصبح تجربتنا نموذجا إيجابيا للمناطق الأخرى في روسيا الاتحادية المتضررة من العدوان المسلح لأوكرانيا، وفي المستقبل سيتم تزويد قاعدة بياناتنا بالمعلومات التي تم جمعها في المناطق المتضررة. نحن على يقين أيضا من أن قيادة أوكرانيا الإجرامية، التي أطلقت العنان لحرب حقيقية ضد مواطنيها الذين لا يتفقون مع الانقلاب المسلح غير القانوني، لن تتمكن من تجنب المحكمة الدولية، حيث ستقوم قاعدة البيانات بتخزين جميع البيانات اللازمة لإثبات ومعاقبة المجرمين الأوكرانيين كما ينبغي".

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