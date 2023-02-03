https://sputnikarabic.ae/20230203/سلطات-زابوروجيه-تعلن-عن-دوي-انفجار-في-إحدى-أحياء-مدينة-إنيرغودار-1073058603.html
سلطات زابوروجيه تعلن عن دوي انفجار في أحد أحياء مدينة إنيرغودار
سلطات زابوروجيه تعلن عن دوي انفجار في أحد أحياء مدينة إنيرغودار
صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الجمعة، بأن انفجارا استهدف أحد أحياء إنيرغودار في مقاطعة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T06:41+0000
2023-02-03T06:41+0000
2023-02-03T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بحسب المعطيات الأولية قتل شخص واحد نتيجة الانفجار الإرهابي الذي استهدف المنطقة".وأشار روغوف إلى أن صوت دوي الانفجار سمع عند الساعة 07:50 صباحًا في منطقة المقاطعة الخامسة من المدينة، مضيفا أن قوة انفجار السيارة في إنيرغودار كبير لدرجة أن نوافذ المنازل طارت إلى الطابق التاسع".وتعمل السلطات المحلية وموظفو وزارة الطوارئ في مكان الحادث.
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روسيا
سلطات زابوروجيه تعلن عن دوي انفجار في أحد أحياء مدينة إنيرغودار
06:41 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 06:42 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الجمعة، بأن انفجارا استهدف أحد أحياء إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بحسب المعطيات الأولية قتل شخص واحد نتيجة الانفجار الإرهابي الذي استهدف المنطقة".
وأشار روغوف إلى أن صوت دوي الانفجار سمع عند الساعة 07:50 صباحًا في منطقة المقاطعة الخامسة من المدينة، مضيفا أن قوة انفجار السيارة في إنيرغودار كبير لدرجة أن نوافذ المنازل طارت إلى الطابق التاسع".
وتعمل السلطات المحلية وموظفو وزارة الطوارئ في مكان الحادث.