https://sputnikarabic.ae/20230203/شولتس-برلين-تنظر-بعناية-في-شحنات-الأسلحة-إلى-كييف-لتجنب-التصعيد-بين-روسيا-والناتو--1073056752.html

شولتس: برلين تنظر بعناية في شحنات الأسلحة إلى كييف لتجنب التصعيد بين روسيا والناتو

شولتس: برلين تنظر بعناية في شحنات الأسلحة إلى كييف لتجنب التصعيد بين روسيا والناتو

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الخميس إن برلين، عند اتخاذ قرار بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تدرس بعناية جميع القرارات بحيث لا تذهب الأمور بعيدا... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T01:19+0000

2023-02-03T01:19+0000

2023-02-03T01:19+0000

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برلين - سبوتنيك. وقال شولتس في اجتماع مع مواطنين ألمان في بلدة ماربورغ بولاية هيس عندما سئل عن قرار برلين بعدم إرسال طائرات مقاتلة وجنود ألمان إلى كييف لمنع التصعيد مع روسيا: "كل خطواتنا التي نظرنا فيها بعناية... كنا نفكر في كيفية منع التصعيد... لمنع الحرب من التحول إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وإلا، لكان الأمر فظيعا".وأضاف: "لذلك، نحن جميعا نفعل ومسؤولون عن التأكد من عدم حدوث هذا التصعيد".وتابع شولتس إن برلين تعمل على مسألة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، وخاصة مع واشنطن، مضيفا أنه تم تحديد "جميع الخطوات الأساسية" بالتعاون مع الحلفاء.وقال المستشار الألماني: "لم نتخذ هذه الخطوات بمفردنا. أقول بوضوح إنه سيظل كذلك"، مضيفا "سنظل مخلصين لهذا المسار، وفي هذا الصدد، يمكنكم الوثوق بنا. ستظل الإجراءات متوازنة، وسننسقها مع الآخرين، وسنتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".ولفت شولتس إلى رأيه بأنه "علينا دائما التفكير في عدم الذهاب بعيدا جدا"، مذكرا بأنه كان ضد إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا في بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لمنع التصعيد وتجنب مقاتلة طائرات الناتو الطائرات الروسية.وقال المستشار إن الشيء نفسه ينطبق على المناقشة المتعلقة بتسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا.وعندما سئل شولتس عما إذا كانت الدبلوماسية ستكون وسيلة أكثر ملاءمة لإنهاء الصراع الأوكراني بدلا من تسليم الأسلحة والتصعيد، قال إنه يدعم الجهود الدبلوماسية وبالتالي لا يزال على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال شولتس:ومع ذلك، أشار شولتس إلى أنه والزعيم الروسي لديهما اختلاف في الآراء حول الصراع الأوكراني، قائلا إن الدبلوماسية مهمة، ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي ترك الأوكرانيين وشأنهم.وأشار إلى أنه "ما نقوم به الآن هو دعمهم حتى لا يحدث هذا. لكننا لا نتوقف عن التواصل، لأنه من الواضح أنه يجب إجراء محادثات سلام في النهاية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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