https://sputnikarabic.ae/20230203/صحيفة-تكشف-عن-وجود-مشاكل-بالذخيرة-في-دبابات-ليوبارد-1-1073068923.html
صحيفة تكشف عن وجود مشاكل بالذخيرة في دبابات "ليوبارد 1"
صحيفة تكشف عن وجود مشاكل بالذخيرة في دبابات "ليوبارد 1"
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة في برلين وافقت على نقل 88 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، لكن هناك مشاكل في الذخيرة، حيث لم تعد هذه الدبابات... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T11:22+0000
2023-02-03T11:22+0000
2023-02-03T11:22+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد رفض سابقًا طلبًا من الجانب الألماني لتزويده بالذخيرة لدبابات ليوبارد 1.وأشارت الصحيفة إلى أن برلين كانت تحاول الحصول على ذخيرة لهذه الدبابات بالفعل، إلا أن الحكومة الألمانية وافقت على عرض شركة "رهينتال" الدفاعية لتزويد أوكرانيا بـ 88 دبابة ليوبارد 1.وتم التأكيد على وجود مشاكل مع الذخيرة، حيث لم تعد دبابات "ليوبارد 1" قيد الإنتاج ، ويتم استخدام ذخيرة أخرى لخزانات "ليوبارد 2".
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العالم
صحيفة تكشف عن وجود مشاكل بالذخيرة في دبابات "ليوبارد 1"
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة في برلين وافقت على نقل 88 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، لكن هناك مشاكل في الذخيرة، حيث لم تعد هذه الدبابات قيد الإنتاج.
وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية
نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد رفض سابقًا طلبًا من الجانب الألماني لتزويده بالذخيرة لدبابات ليوبارد 1.
وأشارت الصحيفة إلى أن برلين كانت تحاول الحصول على ذخيرة لهذه الدبابات بالفعل، إلا أن الحكومة الألمانية وافقت على عرض شركة "رهينتال" الدفاعية لتزويد أوكرانيا بـ 88 دبابة ليوبارد 1.
وتم التأكيد على وجود مشاكل مع الذخيرة، حيث لم تعد دبابات "ليوبارد 1" قيد الإنتاج ، ويتم استخدام ذخيرة أخرى لخزانات "ليوبارد 2".