https://sputnikarabic.ae/20230203/طالب-سوري-يولد-الطاقة-الكهربائية-لمنزله-من-النباتات-1073063924.html

طالب سوري يولد الطاقة الكهربائية لمنزله من النباتات

طالب سوري يولد الطاقة الكهربائية لمنزله من النباتات

لا يمكن للمرء تجاهل النزوع العفوي للسوريين نحو توليد الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لربما يتعلق الأمر بالحاجة الملحة إلى مصادر بديلة في ظل تفاقم أزمات الوقود... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T08:29+0000

2023-02-03T08:29+0000

2023-02-03T09:16+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073061432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5e258260d888578aad35330d327dd22.jpg

في هذا الصدد، أماطت المعارض العلمية في سوريا اللثام عن العديد من الاختراعات التي تركز على الطاقة المتجددة وأنجزتها كوادر علمية وأكاديمية.قصة الشاب فايز إسماعيل، الطالب الجامعي في كلية هندسة العمارة بدمشق، لا تشذ عن هذه القاعدة.فمع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة على مدار النهار والليل، ذهب الشاب إلى ابتكار جهاز إلكتروني قادر على توليد الكهرباء من النباتات كحل لتوليد الكهرباء في منزله لتأمين الإنارة وتشغيل بعض الأجهزة الأخرى وشحن أجهزة الموبايل، بالاستفادة من وجود النباتات في منزله.يطمح الشاب لتوسيع هذه التجربة لتشكل حلا لأزمة الكهرباء في عموم البلاد.نجاح بنسبة 70%في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح الطالب اسماعيل أن فكرة تصميم الجهاز بدأت منذ ثلاثة سنوات، وخطط لها ونفذها ووصل بها إلى مرحلة التجريب، وأضاف: "بحسب الفيزياء، فكل كائن حي يولد الكهرباء ويولد طاقة غير مشروطة إيجابية أو سلبية تكون كهرباء ملموسة، ومن هذا المنطلق بدأت أبحث عن كائن حي غير الإنسان وغير الطاقات الموجودة الكونية، وبدأت بتجاربي وأنجزت تجربة النبات التي حققت نجاحاً بنسبة 70%، كأول فكرة من نوعها في سوريا".3 مستويات لتوليد الكهرباءوأردف قائلا: "تابعت العمل على تطوير الفكرة وبدأت أعمل على دمج دارات مختلفة المقاييس بدارة أخرى حتى وصلت إلى نتيجة التيار، وهذا الجهاز له ثلاثة مستويات، المستوى الأول يعمل على تشغيل 1 أمبير فيعطينا 13 فولط بإمكانها تشغيل راوتر وشاشة تلفزيون إلى جانب أجهزة الإنارة وشحن الموبايلات".طاقة لا نهائية... ليلاً نهاراًوأضاف: "نحن في سوريا لدينا أزمة طاقة وكهرباء، وهذه التجربة تساهم في إيجاد حلول موضعية لهذه الأزمة، فمثل هذه الأجهزة تشكل بديلاً عن البطاريات وألواح الطاقة الشمسية عالية التكلفة، وهي أوفر وأنسب من ناحية التكلفة نظراً لقدرتهاعلى التخزين، مثلاً أنا في المنزل أريد أن أشغل مروحة فأحتاج إلى مساحات مزروعة مثلاً على مساحة /7- 8/ أمتار مربعة، هذا إذا كان المنزل في الطابق الأرضي وكان فيه كثافة أشجار، بغض النظر عن أنواعها، فالمهم أن يكون هناك نبات أخضر في الجوار".ولفت الشاب فايز أن هذه الطريقة توفر طاقة كهربائية بشكل مستمر ولا نهائي ويختلف عن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى وقال: "هذا الجهاز يعطي طاقة متجددة لا نهائية، فالفيزياء تقول إن الكائن الحي ديناميكي وديناميكيته مأخوذة من الميكانيك كجسم الإنسان، وكذلك جسم النبات له وظيفة، فهو كائن حي لكن له طاقة معينة بسيطة، ومن هنا بدأت اشتغل على هذه الفكرة وبدأت ارفع من جهد الجهاز رويداً رويداً، إلى أن وصلت إلى نتيجة جيدة ومطلوبة تفيد في مثل هذه الأوضاع التي نعيشها في سوريا من نقص للطاقة التي نحتاجها باستمرار في حياتنا اليومية".قطع غير متوفرة بسبب الحصارالمنازل والبيوت البلاستيكيةوأضاف الشاب فايز: "إذا أردنا أن نوسع المشروع فهناك شريحتين تستفيدان منه أولاهما المنازل العادية والثانية هي البيوت البلاستيكية، فلدينا مزروعات لها بيئة معينة وتحتاج لحرارة، فاستخدام هذا الجهاز يعطي حرارة ويولد كهرباء في الوقت ذاته، ومن الممكن أن يوفر تدفئة للغرف المنزلية أو للبيوت البلاستيكية، وإذا كانت المساحة المزروعة كبيرة كالغابات وكان هناك غطاء نباتي كبير؛ فيمكن أن نشغل غسالة وبراد إلى جانب الإنارة".جذور الأشجار لإنارة الطرقاتواستطرد قائلاً: "الشجرة تختلف عن النبتة الصغيرة كحجم وعمر، فعملية التركيب الضوئي لديها أكبر والأنابيب الغربالية لديها أكبر، فأوصلها عن طريق الجذور وأمددها للمنزل، هذا إذا كانت هناك شجرة وبالتالي يمكن أن يدوم التشغيل 24 ساعة بدون توقف، وهذا لا يؤثر على صحة النبات، ومع الأيام تصبح الموصلات جزءاً من جذور النباتات، ويمكننا أن نحسن أداءه باستخدام المعادن وخصوصاً النحاس فهو أفضل، ومن هنا يمكن أن أقوم بتمديد شبكة خارجية للمنازل وللمنشآت الصناعية ولأبراج الاتصالات".تشغيل المنشآت الصناعية وتشجيع الزراعةوتابع: "هذه الفكرة أثارت اهتمام عدد من المؤسسات في سوريا التي تأكدت بدورها من صحته وبخلوه من أي مادة من مواد البطاريات العادية، وأريد أن أنوه بأن التراب ليس ضروري جداً، ويمكن استبداله بالإسفنج أو القطن، أما الأقطاب اللبوسات الموجودة، فهي من المعادن وليس الكربون أو الخل أو مادة أخرى من مواد البطارية، فهذا الجهاز مكون من مواد طبيعية وتم التأكد من صحة ذلك".أمواج عالية الدقة.. وتقنية لتحريك الأطراف المشلولة جزئياًوحول ابتكاراته الأخرى، قال الشاب فايز إسماعيل: "حالياً أعمل على تصميم جهاز EMB يعطي أمواجاً عالية الدقة مبعثرة الحرارة يشكل خط دفاع أول للإلكترونيات غير المرغوب فيها، حيث يمكن تشغيل أجهزة إلكترونية مطفأة كشاشة التلفزيون أو الكومبيوتر عن بعد بدون وصل التيار الكهربائي من خلال استخدام هذه الأمواج، فإذا كانت الأجهزة مشغلة وأعطيناها طاقة زائدة قد تحترق وتتعطل، فمبدأ الجهاز يقوم على إرسال أمواج تعطي (من ألفا- بيتا) بقيمة /4600/ هزة تأخذها الدارة الإلكترونية فلا تستوعبها وفي هذا الحالة تتعطل الدارة، أما إذا كانت الأجهزة مطفأة فتأخذها الدارة على أساس موجه كهربائية 220 لتعمل بشكل طبيعي".وتابع: "أعمل أيضاً على تقنية لتحريك الأطراف العلوية والسفلية للإنسان بشكل مبرمج، إذا كان هناك نسبة شلل في اليد أو القدم بنسبة 40% عن طريق المجسات، وميزة هذا الجهاز أنه لا يتدخل فيه أي نوع من وسائل الطاقة الخارجية؛ إنما يعتمد على طاقة الجسم من خلال اتباع تمارين محددة على مدى 3 أشهر، وبعدها تستجيب العضلات الخاملة أو المخربة لتتحرك أطراف اليدين والقدمين مجدداً".

https://sputnikarabic.ae/20221013/خريجون-سوريون-يطرقون-باب-الذكاء-الاصطناعي-بتصاميم-واعدة-1068984336.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري