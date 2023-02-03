https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html
كندا تفرض عقوبات على 38 فردا و16 كيانا روسيا
كندا تفرض عقوبات على 38 فردا و16 كيانا روسيا
فرضت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات شملت 38 فردا و16 كيانا روسيا متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة ودعائية". 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T20:49+0000
2023-02-03T20:49+0000
2023-02-03T20:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار كندا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وذكرت الخارجية الكندية في بيان "تتضمن هذه القائمة مجموعة روسيا سيغودنيا، وهي وكالة إعلامية مملوكة للدولة تجمع بين موارد وسائل الإعلام باللغة الروسية من سبوتنيك بمختلف اللغات إلى أر تي".أما المجال "الفني" فقد شملت القائمة ميخائيل بويارسكي ومارات باشاروف ونيكولاي باسكوف وديما بيلان ونيكولاي راستورجيف وأوليج غازمانوف وألكسندر مارشال وبولينا جاجارينا وناديجدا بابكينا وألكسندر بوينوف ودانا بوريسوفا ، إيرينا أليجروفا ومكسيم أفرين وإيغور بوتمان ووادي لاريسا وديمتري ديوجيف و فيكتوريا داينكو وميخائيل غالوستيان".وفي رد على حزمة العقوبات، قال السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن أي عقوبات لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي ليست قانونية من حيث المبدأ، لكن الغرب نسي القانون الدولي منذ فترة طويلة.وقال "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن أي ما يسمى بالعقوبات والتدابير التقييدية التي لا تمر بموافقة مجلس الأمن الدولي غير قانونية من حيث المبدأ. الجميع يعرف ذلك جيدا، ولكن في الغرب نسوا القانون الدولي".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كندا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, أخبار كندا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
كندا تفرض عقوبات على 38 فردا و16 كيانا روسيا
20:49 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 20:53 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
فرضت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات شملت 38 فردا و16 كيانا روسيا متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة ودعائية".
وذكرت الخارجية الكندية في بيان "تتضمن هذه القائمة مجموعة روسيا سيغودنيا، وهي وكالة إعلامية مملوكة للدولة تجمع بين موارد وسائل الإعلام باللغة الروسية من سبوتنيك بمختلف اللغات إلى أر تي".
أما المجال "الفني" فقد شملت القائمة ميخائيل بويارسكي ومارات باشاروف ونيكولاي باسكوف وديما بيلان ونيكولاي راستورجيف وأوليج غازمانوف وألكسندر مارشال وبولينا جاجارينا وناديجدا بابكينا وألكسندر بوينوف ودانا بوريسوفا ، إيرينا أليجروفا ومكسيم أفرين وإيغور بوتمان ووادي لاريسا وديمتري ديوجيف و فيكتوريا داينكو وميخائيل غالوستيان".
وفي رد على حزمة العقوبات، قال السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن أي عقوبات لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي ليست قانونية من حيث المبدأ، لكن الغرب نسي القانون الدولي منذ فترة طويلة.
وقال "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن أي ما يسمى بالعقوبات والتدابير التقييدية التي لا تمر بموافقة مجلس الأمن الدولي غير قانونية من حيث المبدأ. الجميع يعرف ذلك جيدا، ولكن في الغرب نسوا القانون الدولي".