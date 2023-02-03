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https://sputnikarabic.ae/20230203/كوكب-جديد-في-السماء-شكل-غريب-للمنطاد-الصيني-الذي-أحدث-ضجة-في-أمريكا-وكندا-فيديو-1073065079.html
"كوكب جديد في السماء"... شكل غريب للمنطاد "الصيني" الذي أحدث ضجة في أمريكا وكندا... فيديو
"كوكب جديد في السماء"... شكل غريب للمنطاد "الصيني" الذي أحدث ضجة في أمريكا وكندا... فيديو
سجلت مواطنة مشهدا غريبا في سماء أمريكا، حيث شاهدت بالعين المجردة كوكبًا صغيرا يشبه القمر إلى حد ما، بحسب المشاهد التي رصدتها عدسات الكاميرات. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:11+0000
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وشاركت وسائل الإعلام الأمريكية المشاهد التي سجلتها المواطنة، حيث قامت بنقل عدسة الكاميرا من القمر باتجاه شيء غريب ظهر على شكل كوكب آخر قريب من الأرض.وقالت المواطنة التي سجلت المشهد باستغراب شديد: "هنا القمر... ثم لدينا هذا... أي كوكب هذا؟".وأكد الدفاع المدني الكندي، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، رصد "منطاد تجسس" للمرة الثانية في وقت أعلن فيه المسؤولون الأمنيون أنهم يراقبون حركته.يأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صيني على ارتفاع عال وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.اقرأ أيضا: "منطاد" يتسبب باستنفار في كندا ويضع وزارة الدفاع في حالة تأهباقرأ أيضا: الجيش الأمريكي يتعقب منطاد استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه بأنه صيني
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

"كوكب جديد في السماء"... شكل غريب للمنطاد "الصيني" الذي أحدث ضجة في أمريكا وكندا... فيديو

09:11 GMT 03.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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سجلت مواطنة مشهدا غريبا في سماء أمريكا، حيث شاهدت بالعين المجردة كوكبًا صغيرا يشبه القمر إلى حد ما، بحسب المشاهد التي رصدتها عدسات الكاميرات.
وشاركت وسائل الإعلام الأمريكية المشاهد التي سجلتها المواطنة، حيث قامت بنقل عدسة الكاميرا من القمر باتجاه شيء غريب ظهر على شكل كوكب آخر قريب من الأرض.
وقالت المواطنة التي سجلت المشهد باستغراب شديد: "هنا القمر... ثم لدينا هذا... أي كوكب هذا؟".
وأكد الدفاع المدني الكندي، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، رصد "منطاد تجسس" للمرة الثانية في وقت أعلن فيه المسؤولون الأمنيون أنهم يراقبون حركته.
يأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صيني على ارتفاع عال وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا: "منطاد" يتسبب باستنفار في كندا ويضع وزارة الدفاع في حالة تأهب
اقرأ أيضا: الجيش الأمريكي يتعقب منطاد استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه بأنه صيني
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