"كوكب جديد في السماء"... شكل غريب للمنطاد "الصيني" الذي أحدث ضجة في أمريكا وكندا... فيديو
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov/
سجلت مواطنة مشهدا غريبا في سماء أمريكا، حيث شاهدت بالعين المجردة كوكبًا صغيرا يشبه القمر إلى حد ما، بحسب المشاهد التي رصدتها عدسات الكاميرات.
وشاركت وسائل الإعلام الأمريكية المشاهد التي سجلتها المواطنة، حيث قامت بنقل عدسة الكاميرا من القمر باتجاه شيء غريب ظهر على شكل كوكب آخر قريب من الأرض.
وقالت المواطنة التي سجلت المشهد باستغراب شديد: "هنا القمر... ثم لدينا هذا... أي كوكب هذا؟".
🚨#BREAKING: More video of the Chinese spy balloon⁰— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023
📌#Montana | #USA
More video is coming out as
The Chinese high altitude surveillance balloon was seen over Billings Montana yesterday.
The size of balloon is three buses wide and has been flying over the Northern U.S. for days pic.twitter.com/4iUVvJQCG8
وأكد الدفاع المدني الكندي، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، رصد "منطاد تجسس" للمرة الثانية في وقت أعلن فيه المسؤولون الأمنيون أنهم يراقبون حركته.
يأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صيني على ارتفاع عال وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.