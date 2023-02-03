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https://sputnikarabic.ae/20230203/ماكرون-يندد-بـالاندفاع-المتهور-لإيران-في-برنامجها-النووي--1073057320.html
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T03:04+0000
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وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.
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إسرائيل, أخبار فرنسا , إيران
إسرائيل, أخبار فرنسا , إيران

ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي

03:04 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.
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