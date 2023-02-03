https://sputnikarabic.ae/20230203/ماكرون-يندد-بـالاندفاع-المتهور-لإيران-في-برنامجها-النووي--1073057320.html
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T03:04+0000
2023-02-03T03:04+0000
2023-02-03T03:04+0000
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وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فرنسا , إيران
إسرائيل, أخبار فرنسا , إيران
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة
، على رأسها النووي الإيراني.