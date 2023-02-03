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https://sputnikarabic.ae/20230203/ما-الأسباب-الحقيقية-لوضع-مرآة-داخل-المصعد؟-1073072863.html
ما الأسباب الحقيقية لوضع مرآة داخل المصعد؟
ما الأسباب الحقيقية لوضع مرآة داخل المصعد؟
يستغل البعض المرايا الموضوعة داخل المصاعد في التقاط صور "السيلفي"، والبعض يستخدمها لتعديل هيئة ملابسه، إلا أن هناك سببا علميا لوضع المرايا داخل المصاعد. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:17+0000
2023-02-03T13:17+0000
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أوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن البقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص. لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب.حاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد.يشار إلى أن هناك سببا آخر لوضع المرايا، وهو أنها تجعل كابينة المصعد تبدو أوسع مما هي عليه، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على تجنب أي نوبات هلع.يضاف إلى ذلك أسباب أمنية، حيث يزداد شعور الركاب بالأمان داخل المصعد بفضل المرايا، يمكن للراكب دقة ملاحظة ما يفعله الواقفون إلى جواره، وتجنب السرقة أو الاعتداء أو التلامس الجسدي غير المرغوب فيه مع الركاب الآخرين.أخيرا، تساعد المرايا مستخدمي الكراسي المتحركة على الرجوع للخلف والدوران داخل الكابينة دون الاصطدام بالركاب الآخرين.
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ما الأسباب الحقيقية لوضع مرآة داخل المصعد؟

13:17 GMT 03.02.2023
© imgrum/ simonkindleysidesالمرايا ستساعد مستخدم الكرسي المتحرك، بحيث وسيراقب المرآة التي ستدله على موعد الخروج والاتجاه الصحيح للخروج من المصعد
المرايا ستساعد مستخدم الكرسي المتحرك، بحيث وسيراقب المرآة التي ستدله على موعد الخروج والاتجاه الصحيح للخروج من المصعد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© imgrum/ simonkindleysides
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يستغل البعض المرايا الموضوعة داخل المصاعد في التقاط صور "السيلفي"، والبعض يستخدمها لتعديل هيئة ملابسه، إلا أن هناك سببا علميا لوضع المرايا داخل المصاعد.
أوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن البقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص. لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب.
حاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد.
مصعد 100 تنين أعلى مصعد في العالم، الصين 13 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2020
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مصعد "100 تنين" أعلى مصعد في العالم
23 نوفمبر 2020, 10:24 GMT
يشار إلى أن هناك سببا آخر لوضع المرايا، وهو أنها تجعل كابينة المصعد تبدو أوسع مما هي عليه، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على تجنب أي نوبات هلع.
يضاف إلى ذلك أسباب أمنية، حيث يزداد شعور الركاب بالأمان داخل المصعد بفضل المرايا، يمكن للراكب دقة ملاحظة ما يفعله الواقفون إلى جواره، وتجنب السرقة أو الاعتداء أو التلامس الجسدي غير المرغوب فيه مع الركاب الآخرين.
أخيرا، تساعد المرايا مستخدمي الكراسي المتحركة على الرجوع للخلف والدوران داخل الكابينة دون الاصطدام بالركاب الآخرين.
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