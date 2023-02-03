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https://sputnikarabic.ae/20230203/محادثات-دبلوماسية-روسية---صينية-تتناول-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-عام-2023-1073070139.html
محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023
محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023
أكد نائبا وزيري الخارجية الروسي، أندريه رودنكو والصيني ما تشاو تشو، خلال لقائهما اليوم الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية وبحثا... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:09+0000
2023-02-03T14:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تم الإعراب عن تقييم عالي للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وتأكيد السعي المتبادل لتطورها التدريجي". وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" مكرس للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أن علاقات موسكو مع بكين هي الآن الأفضل في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
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العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023

12:09 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 03.02.2023)
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكد نائبا وزيري الخارجية الروسي، أندريه رودنكو والصيني ما تشاو تشو، خلال لقائهما اليوم الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية وبحثا آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تم الإعراب عن تقييم عالي للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وتأكيد السعي المتبادل لتطورها التدريجي".

وتابع البيان: "نوقشت آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023. وجرى تبادل متعمق لوجهات النظر. في عدد من القضايا الدولية والإقليمية، كم تمت الإشارة إلى فعالية تنسيق السياسة الخارجية، وتحديد الخطوات لمواصلة تعزيزها".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
10:17 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" مكرس للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أن علاقات موسكو مع بكين هي الآن الأفضل في التاريخ.
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