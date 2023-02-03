https://sputnikarabic.ae/20230203/محادثات-دبلوماسية-روسية---صينية-تتناول-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-عام-2023-1073070139.html
محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023
محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023
أكد نائبا وزيري الخارجية الروسي، أندريه رودنكو والصيني ما تشاو تشو، خلال لقائهما اليوم الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية وبحثا... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:09+0000
2023-02-03T12:09+0000
2023-02-03T14:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تم الإعراب عن تقييم عالي للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وتأكيد السعي المتبادل لتطورها التدريجي". وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" مكرس للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أن علاقات موسكو مع بكين هي الآن الأفضل في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
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محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023
12:09 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أكد نائبا وزيري الخارجية الروسي، أندريه رودنكو والصيني ما تشاو تشو، خلال لقائهما اليوم الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية وبحثا آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تم الإعراب عن تقييم عالي للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وتأكيد السعي المتبادل لتطورها التدريجي".
وتابع البيان: "نوقشت آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023. وجرى تبادل متعمق لوجهات النظر. في عدد من القضايا الدولية والإقليمية، كم تمت الإشارة إلى فعالية تنسيق السياسة الخارجية، وتحديد الخطوات لمواصلة تعزيزها".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" مكرس للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أن علاقات موسكو مع بكين هي الآن الأفضل في التاريخ.