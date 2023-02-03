https://sputnikarabic.ae/20230203/محادثات-دبلوماسية-روسية---صينية-تتناول-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-عام-2023-1073070139.html

محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023

محادثات دبلوماسية روسية - صينية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023

أكد نائبا وزيري الخارجية الروسي، أندريه رودنكو والصيني ما تشاو تشو، خلال لقائهما اليوم الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية وبحثا... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T12:09+0000

2023-02-03T12:09+0000

2023-02-03T14:17+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة، تم الإعراب عن تقييم عالي للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وتأكيد السعي المتبادل لتطورها التدريجي". وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" مكرس للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أن علاقات موسكو مع بكين هي الآن الأفضل في التاريخ.

https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html

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