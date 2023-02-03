https://sputnikarabic.ae/20230203/محامي-رئيس-تحرير-سبوتنيك-لاتفيا-يؤكد-أن-مارات-قاسم-المعتقل-في-حالة-صحية-حرجة-1073076133.html
محامي رئيس تحرير "سبوتنيك لاتفيا" يؤكد أن مارات قاسم المعتقل في حالة صحية حرجة
محامي رئيس تحرير "سبوتنيك لاتفيا" يؤكد أن مارات قاسم المعتقل في حالة صحية حرجة
أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن محامي مارات قاسم، رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" الذي اعتقل في لاتفيا، أنه في حالة حرجة ويحتاج إلى مساعدة طبية. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T14:24+0000
2023-02-03T14:24+0000
2023-02-03T14:24+0000
روسيا
سبوتنيك
حالات حرجة
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وبحسب المحامي، فإن ظروف الاعتقال في سجن مرات قاسم تندرج ضمن نطاق اتفاقية منع التعذيب. في 30 يناير/ كانون الثاني، نُقل قاسم دون أي سبب إلى مجموعة السجناء المُدانين ووُضع في الحبس الانفرادي. في ظروف غير صحية وحشرات أصيب قاسم بحساسية"، أضافت الوكالة في منشور عبر حسابها على تلغرام".وأضاف المحامي أنه بسبب مشاكل في التنفس، يضطر قاسم إلى فتح نافذة في الزنزانة أثناء النوم بقبعة وملابس خارجية. كما تفاقمت الأمراض المزمنة - بسبب النقرس وفشل أصابع القدم. لا يستجيبون لشكاواه ويقرعون باب الزنزانة.وأضافت الوكالة: "سمح للمحامي بالاتصال في اليوم الثالث فقط، بينما بموجب القانون يحق له ذلك في أي وقت من اليوم. تجاهل طبيب السجن شكاوى قاسم وتشخيصه، وأعطى له حبوب حساسية بسيطة. وأضاف المحامي أن حالة مارات الصحية حرجة. يقوم المحامي بإعداد شكوى ويتطلب فحصا طبيا لموكله".في منتصف يناير، تركت محكمة ريغا رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" قاسم، الذي تم القبض عليه في لاتفيا، قيد الاحتجاز؛ ورُفض الاستئناف. قاسم مواطن من لاتفيا، يعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، والتي تضم أيضا سبوتنيك ليتوانيا. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وصل الصحفي إلى لاتفيا لأسباب عائلية. وبحسب "سبوتنيك ليتوانيا"، فقد تم اعتقال قاسم، وفي 5 يناير، احتجزته محكمة ريغا، وتم بالفعل نقل الصحفي إلى سجن ريغا المركزي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/الخارجية-الروسية-روسيا-تبذل-قصارى-جهدها-لإنقاذ-الصحفي-الروسي-من-سجون-لاتفيا-1072786166.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سبوتنيك, حالات حرجة
روسيا, سبوتنيك, حالات حرجة
محامي رئيس تحرير "سبوتنيك لاتفيا" يؤكد أن مارات قاسم المعتقل في حالة صحية حرجة
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أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن محامي مارات قاسم، رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" الذي اعتقل في لاتفيا، أنه في حالة حرجة ويحتاج إلى مساعدة طبية.
وبحسب المحامي، فإن ظروف الاعتقال في سجن مرات قاسم تندرج ضمن نطاق اتفاقية منع التعذيب. في 30 يناير/ كانون الثاني، نُقل قاسم دون أي سبب إلى مجموعة السجناء المُدانين ووُضع في الحبس الانفرادي. في ظروف غير صحية وحشرات أصيب قاسم بحساسية"، أضافت الوكالة في منشور عبر حسابها على تلغرام".
وأضاف المحامي أنه بسبب مشاكل في التنفس، يضطر قاسم إلى فتح نافذة في الزنزانة أثناء النوم بقبعة وملابس خارجية. كما تفاقمت الأمراض المزمنة - بسبب النقرس وفشل أصابع القدم. لا يستجيبون لشكاواه ويقرعون باب الزنزانة.
وأضافت الوكالة: "سمح للمحامي بالاتصال في اليوم الثالث فقط، بينما بموجب القانون يحق له ذلك في أي وقت من اليوم. تجاهل طبيب السجن شكاوى قاسم وتشخيصه، وأعطى له حبوب حساسية بسيطة. وأضاف المحامي أن حالة مارات الصحية حرجة. يقوم المحامي بإعداد شكوى ويتطلب فحصا طبيا لموكله".
في منتصف يناير، تركت محكمة ريغا رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" قاسم، الذي تم القبض عليه في لاتفيا، قيد الاحتجاز؛ ورُفض الاستئناف. قاسم مواطن من لاتفيا، يعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، والتي تضم أيضا سبوتنيك ليتوانيا. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وصل الصحفي إلى لاتفيا لأسباب عائلية. وبحسب "سبوتنيك ليتوانيا"، فقد تم اعتقال قاسم، وفي 5 يناير، احتجزته محكمة ريغا، وتم بالفعل نقل الصحفي إلى سجن ريغا المركزي.