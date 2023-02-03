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انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار ومقتل شخص واحد
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الـ-6-أشهر-المقبلة-ستكون-حاسمة-في-أوكرانيا-1073058770.html
مدير الاستخبارات الأمريكية: الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا
مدير الاستخبارات الأمريكية: الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا
توقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T07:01+0000
2023-02-03T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب موقع "cbs news"، جاء ذلك خلال حديثه في فعالية عن السياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، أمس الخميس.وقال بيرنز، إن "سي آي إيه" تعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في تحديد النتيجة النهائية للقتال في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح، يوم الخميس، بأن "أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو، لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم".وأضاف أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، ونحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي.يأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وضمان الحياد العسكري لأوكرانيا، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230202/بوتين-الذين-يجرون-ألمانيا-لحرب-مع-روسيا-لا-يفهمون-أن-الحرب-الجديدة-ستكون-مختلفة-1073044784.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

مدير الاستخبارات الأمريكية: الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا

07:01 GMT 03.02.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов
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توقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا.
وحسب موقع "cbs news"، جاء ذلك خلال حديثه في فعالية عن السياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، أمس الخميس.
وقال بيرنز، إن "سي آي إيه" تعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في تحديد النتيجة النهائية للقتال في أوكرانيا.

وأوضح: "الحل سيكون في ساحة المعركة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما يبدو لنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح، يوم الخميس، بأن "أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو، لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم".
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وأضاف أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، ونحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي.
يأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وضمان الحياد العسكري لأوكرانيا، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
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