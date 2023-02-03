https://sputnikarabic.ae/20230203/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الـ-6-أشهر-المقبلة-ستكون-حاسمة-في-أوكرانيا-1073058770.html

مدير الاستخبارات الأمريكية: الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا

مدير الاستخبارات الأمريكية: الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا

توقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن الـ 6 أشهر المقبلة ستكون "حاسمة" في أوكرانيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T07:01+0000

2023-02-03T07:01+0000

2023-02-03T07:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/03/1050612912_0:91:2047:1242_1920x0_80_0_0_3224704ac9c5255208e788fd14af1170.jpg

وحسب موقع "cbs news"، جاء ذلك خلال حديثه في فعالية عن السياسة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، أمس الخميس.وقال بيرنز، إن "سي آي إيه" تعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في تحديد النتيجة النهائية للقتال في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح، يوم الخميس، بأن "أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو، لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم".وأضاف أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، ونحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي.يأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وضمان الحياد العسكري لأوكرانيا، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.

https://sputnikarabic.ae/20230202/بوتين-الذين-يجرون-ألمانيا-لحرب-مع-روسيا-لا-يفهمون-أن-الحرب-الجديدة-ستكون-مختلفة-1073044784.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن