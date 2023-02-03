https://sputnikarabic.ae/20230203/مسؤولو-المفوضية-الأوروبية-تلقوا-تحذيرات-من-ارتداء-الملابس-العسكرية-خلال-زيارة-كييف-1073084135.html
مسؤولو المفوضية الأوروبية تلقوا تحذيرات من ارتداء الملابس العسكرية خلال زيارة كييف
مسؤولو المفوضية الأوروبية تلقوا تحذيرات من ارتداء الملابس العسكرية خلال زيارة كييف
تلقى مسؤولو المفوضية الأوروبية تحذيرات من ارتداء ملابس عسكرية كتلك التي يرتديها فلاديمير زيلينسكي، خلال أي زيارة إلى كييف. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T20:01+0000
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ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومعظم مفوضيها، إلى العاصمة كييف، أمس الخميس، لإظهار الدعم قبيل "قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا"، التي انعقدت اليوم الجمعة في كييف.وقبل الزيارة، أرسل المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إرشادات تتعلق بقواعد اللباس، التي دعت إلى ارتداء "ملابس العمل المعتادة" واستبعدت "اللون الأخضر أو الخاكي أو الألوان الزاهية للغاية"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ديلي تليغراف" البريطانية.وشملت التعليمات أيضا أن يسافر الزوار خفافا، بحقيبة ظهر بدلا من حقيبة سفر، كما حثت هيئة المفوضين المسؤولين على تحضير أنفسهم للحصول على طعام أقل استساغة مما اعتادوه في بروكسل، قائلة "سنوزع صناديق تحتوي على طعام بارد في القطار، لكن يُرجَى التأهب لإمدادات أساسية".وكانت فون دير لاين، التي تمثل زيارتها الأخيرة الرابعة لها إلى أوكرانيا، قد ارتدت الألوان الأوكرانية في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد العام الماضي لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.واختار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ارتداء ملابس غير رسمية من سترة وجينز عندما التقى زيلينسكي في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230203/زيلينسكي-يعترف-بضعف-الروح-المعنوية-في-أوكرانيا-كأن-الناس-في-إجازة-1073083914.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار روسيا اليوم
مسؤولو المفوضية الأوروبية تلقوا تحذيرات من ارتداء الملابس العسكرية خلال زيارة كييف
20:01 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 20:03 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
تلقى مسؤولو المفوضية الأوروبية تحذيرات من ارتداء ملابس عسكرية كتلك التي يرتديها فلاديمير زيلينسكي، خلال أي زيارة إلى كييف.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومعظم مفوضيها، إلى العاصمة كييف، أمس الخميس، لإظهار الدعم قبيل "قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا"، التي انعقدت اليوم الجمعة في كييف.
وقبل الزيارة، أرسل المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إرشادات تتعلق بقواعد اللباس، التي دعت إلى ارتداء "ملابس العمل المعتادة" واستبعدت "اللون الأخضر أو الخاكي أو الألوان الزاهية للغاية"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ديلي تليغراف
" البريطانية.
وشملت التعليمات أيضا أن يسافر الزوار خفافا، بحقيبة ظهر بدلا من حقيبة سفر، كما حثت هيئة المفوضين المسؤولين على تحضير أنفسهم للحصول على طعام أقل استساغة مما اعتادوه في بروكسل، قائلة "سنوزع صناديق تحتوي على طعام بارد في القطار، لكن يُرجَى التأهب لإمدادات أساسية".
وكانت فون دير لاين، التي تمثل زيارتها الأخيرة الرابعة لها إلى أوكرانيا، قد ارتدت الألوان الأوكرانية في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد العام الماضي لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.
واختار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ارتداء ملابس غير رسمية من سترة وجينز عندما التقى زيلينسكي في أبريل/ نيسان من العام الماضي.