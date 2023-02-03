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مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة نائية في مدينة سيلافينا في إيطاليا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:40+0000
2023-02-03T12:40+0000
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وذكرت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، أنها "تتابع عن طريق القنصلية المصرية في ميلانو ملابسات الحادث".وأضافت أن "القنصلية قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير/كانون الثاني 2023".وأوضحت أن "القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة".وأشارت الوزارة إلى أن التواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري في القاهرة لتقديم المواساة والتعازي وتقديم المساعدة لهم.كما أكدت الخارجية المصرية أنه جاري العمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, وزارة الخارجية المصرية, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, وزارة الخارجية المصرية, العالم, العالم العربي

مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا

12:40 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / Andreas SOLARO الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / Andreas SOLARO
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة نائية في مدينة سيلافينا في إيطاليا.
وذكرت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، أنها "تتابع عن طريق القنصلية المصرية في ميلانو ملابسات الحادث".
وأضافت أن "القنصلية قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير/كانون الثاني 2023".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يلتقي نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة المصرية القاهرة، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
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وأوضحت أن "القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة".
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري في القاهرة لتقديم المواساة والتعازي وتقديم المساعدة لهم.
كما أكدت الخارجية المصرية أنه جاري العمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
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