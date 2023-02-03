https://sputnikarabic.ae/20230203/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-العثور-على-جثة-أحد-مواطنيها-داخل-سيارته-في-إيطاليا-1073071431.html
مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة نائية في مدينة سيلافينا في إيطاليا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:40+0000
2023-02-03T12:40+0000
2023-02-03T12:40+0000
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وذكرت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، أنها "تتابع عن طريق القنصلية المصرية في ميلانو ملابسات الحادث".وأضافت أن "القنصلية قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير/كانون الثاني 2023".وأوضحت أن "القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة".وأشارت الوزارة إلى أن التواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري في القاهرة لتقديم المواساة والتعازي وتقديم المساعدة لهم.كما أكدت الخارجية المصرية أنه جاري العمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, وزارة الخارجية المصرية, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, وزارة الخارجية المصرية, العالم, العالم العربي
مصر تصدر بيانا بشأن العثور على جثة أحد مواطنيها داخل سيارته في إيطاليا
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة نائية في مدينة سيلافينا في إيطاليا.
وذكرت الوزارة في بيانها، أمس الخميس، أنها "تتابع عن طريق القنصلية المصرية في ميلانو ملابسات الحادث".
وأضافت أن "القنصلية قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير/كانون الثاني 2023".
وأوضحت أن "القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات المعنية في إيطاليا
للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة".
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري في القاهرة لتقديم المواساة والتعازي وتقديم المساعدة لهم.
كما أكدت الخارجية المصرية
أنه جاري العمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.