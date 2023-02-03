https://sputnikarabic.ae/20230203/ميدفيديف-الإفلاس-الكامل-لنظام-كييف-أصبح-واضحا-وسيصاحب-ذلك-صمتا-غربيا-قاتلا-1073065478.html
ميدفيديف: الإفلاس الكامل لنظام كييف أصبح واضحا وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا
ميدفيديف: الإفلاس الكامل لنظام كييف أصبح واضحا وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن أوكرانيا ستنتهي بمصير المستعمرة التي سيتدمر اقتصادها تدريجياً بدءاً بالصناعة وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:04+0000
2023-02-03T09:04+0000
2023-02-03T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام"،اليوم الجمعة: "كلما طالت فترة استجداء قادة النازيين الأوكرانيين وسرقة المساعدة من المانحين، كلما اقترب الانهيار النهائي للاقتصاد. بعد كل ذلك، سوف يضطرون إلى دفع ثمن مسار العلاج بالكامل. وهدف الأطباء الغربيين ليس بأي حال من الأحوال علاج اقتصاد البلد البائس، فالغرب لديه خبرة غنية في قتل البلدان الخاضعة لتجاربهم" .وأضاف ميدفيديف: "كان لابد من الاعتراف بهذا الانخفاض القياسي حتى من قبل وزارة الاقتصاد (الأوكرانية) على أنه أسوأ نتيجة في تاريخ البلاد".وأكد ميدفيديف أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: الإفلاس الكامل لنظام كييف أصبح واضحا وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن أوكرانيا ستنتهي بمصير المستعمرة التي سيتدمر اقتصادها تدريجياً بدءاً بالصناعة وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا.
وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام"،اليوم الجمعة: "كلما طالت فترة استجداء قادة النازيين الأوكرانيين وسرقة المساعدة من المانحين، كلما اقترب الانهيار النهائي للاقتصاد. بعد كل ذلك، سوف يضطرون إلى دفع ثمن مسار العلاج بالكامل. وهدف الأطباء الغربيين ليس بأي حال من الأحوال علاج اقتصاد البلد البائس، فالغرب لديه خبرة غنية في قتل البلدان الخاضعة لتجاربهم" .
ولفت ميدفيديف إلى أن إجمالي خسائر أوكرانيا جراء المواجهة مع روسيا بلغ ما بين 830 و850 مليار دولار. وهذا على الرغم من حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021 بلغ 200 مليار دولار".
وأضاف ميدفيديف: "كان لابد من الاعتراف بهذا الانخفاض القياسي حتى من قبل وزارة الاقتصاد (الأوكرانية) على أنه أسوأ نتيجة في تاريخ البلاد".
وأكد
ميدفيديف أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.