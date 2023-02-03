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https://sputnikarabic.ae/20230203/نصف-النساء-في-إدارتي-نساء-زلة-لسان-جديدة-تضع-بايدن-في-مرمى-الساخرين-1073077353.html
"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين
"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين
لا يزال مسلسل "الزلات" التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:05+0000
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نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن البالغ 80 عاما إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين

15:05 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 03.02.2023)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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لا يزال مسلسل "الزلات" التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته.
وقال بايدن البالغ 80 عاما إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.
وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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