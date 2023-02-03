https://sputnikarabic.ae/20230203/نصف-النساء-في-إدارتي-نساء-زلة-لسان-جديدة-تضع-بايدن-في-مرمى-الساخرين-1073077353.html
"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين
"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين
لا يزال مسلسل "الزلات" التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:05+0000
2023-02-03T15:05+0000
2023-02-03T15:06+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن البالغ 80 عاما إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
"نصف النساء في إدارتي نساء"... زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين
15:05 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
لا يزال مسلسل "الزلات" التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته.
وقال بايدن البالغ 80 عاما
إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.
وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.