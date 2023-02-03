https://sputnikarabic.ae/20230203/نيويورك-تايمز-تفجر-مفاجأة-بشأن-الدبابات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1073066314.html
"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا
"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في غضون أشهر وحتى سنوات. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:39+0000
2023-02-03T09:39+0000
2023-02-03T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
رصد عسكري
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وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن إرسالها لكتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال تحدثت فيه عن مقاتلات "إف 16"، تصريحات عن البنتاغون حول أن هذه الدبابات لن تراها أوكرانيا لا في غضون أشهر أو حتى سنوات.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن تعهد بريطانيا السابق بإرسال دباباتها من طراز "تشالنجر" لم يكن كافياً لجذب بقية أوروبا.وكانت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، صابرينا سينغ، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها فائض من دبابات "أبرامز إم 1 إيه 2" القتالية لتزويد أوكرانيا، وهو السبب في أن الأمر سيستغرق شهورا لوصول الدبابات إلى ساحة المعركة.وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-غير-مجهزة-بسبيكة-دروع-سرية-1072762809.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا
09:39 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 10:42 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في غضون أشهر وحتى سنوات.
وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن إرسالها لكتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال تحدثت فيه عن مقاتلات "إف 16"، تصريحات عن البنتاغون حول أن هذه الدبابات لن تراها أوكرانيا لا في غضون أشهر أو حتى سنوات.
وأشارت الصحيفة
إلى أن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن تعهد بريطانيا السابق بإرسال دباباتها من طراز "تشالنجر" لم يكن كافياً لجذب بقية أوروبا.
وكانت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، صابرينا سينغ، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها فائض
من دبابات "أبرامز إم 1 إيه 2" القتالية لتزويد أوكرانيا، وهو السبب في أن الأمر سيستغرق شهورا لوصول الدبابات إلى ساحة المعركة.
وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع
، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.