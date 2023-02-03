https://sputnikarabic.ae/20230203/نيويورك-تايمز-تفجر-مفاجأة-بشأن-الدبابات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1073066314.html

"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا

"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا

أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في غضون أشهر وحتى سنوات. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T09:39+0000

2023-02-03T09:39+0000

2023-02-03T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101553/81/1015538157_0:164:3216:1973_1920x0_80_0_0_c8ab9618b9a940b393f6d3fe64d220da.jpg

وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن إرسالها لكتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال تحدثت فيه عن مقاتلات "إف 16"، تصريحات عن البنتاغون حول أن هذه الدبابات لن تراها أوكرانيا لا في غضون أشهر أو حتى سنوات.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن تعهد بريطانيا السابق بإرسال دباباتها من طراز "تشالنجر" لم يكن كافياً لجذب بقية أوروبا.وكانت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، صابرينا سينغ، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها فائض من دبابات "أبرامز إم 1 إيه 2" القتالية لتزويد أوكرانيا، وهو السبب في أن الأمر سيستغرق شهورا لوصول الدبابات إلى ساحة المعركة.وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-غير-مجهزة-بسبيكة-دروع-سرية-1072762809.html

https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" 2023-02-03T09:39+0000 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري