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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/واقعة-فساد-جديدة-في-الجيش-الأوكراني-ضبطوه-متلبسا-بأخذ-رشوة-مالية-كبيرة-1073084954.html
واقعة فساد جديدة في الجيش الأوكراني... ضبطوه متلبسا بأخذ رشوة مالية كبيرة
واقعة فساد جديدة في الجيش الأوكراني... ضبطوه متلبسا بأخذ رشوة مالية كبيرة
ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو"، اليوم الجمعة، القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، ‏أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة.‏ 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T21:06+0000
2023-02-03T21:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحصل المسؤول الأوكراني على الرشوة (5 آلاف دولار أمريكي) من مجند مقابل وعده له بمساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية، وفقا لموقع "أوكرانيا بالعربية".وتم العثور لدى نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، على كميات كبيرة من العملات الأجنبية، بما يعادل 5 ملايين هريفنا.وسيعاقب المسؤول الأوكراني بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة ممتلكاته.ياتي هذا بعدما أقال النظام الأوكراني، الشهر الماضي، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه، منذ مايو/أيار 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.وتغلغل الفساد في جذور الدولة الأوكرانية على مدار عقود، حتى بات أبرز العقبات في طريق سعي كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أوكرانيا بأنها واحدة من أكثر الدول "فسادا على الإطلاق"، وكان ذلك عام 2020 خلال محاولة الكونغرس عزل ترامب في المرة الأولى فيما عرف وقتها باسم "فضيحة أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230123/الفساد-ينخر-عظام-الجيش-الأوكراني-حتى-في-وقت-الحرب-يفكرون-في-مصالحهم-1072609430.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

واقعة فساد جديدة في الجيش الأوكراني... ضبطوه متلبسا بأخذ رشوة مالية كبيرة

21:06 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanovقصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
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ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو"، اليوم الجمعة، القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، ‏أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة.‏
وحصل المسؤول الأوكراني على الرشوة (5 آلاف دولار أمريكي) من مجند مقابل وعده له بمساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية، وفقا لموقع "أوكرانيا بالعربية".
وتم العثور لدى نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، على كميات كبيرة من العملات الأجنبية، بما يعادل 5 ملايين هريفنا.
وسيعاقب المسؤول الأوكراني بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة ممتلكاته.
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم
23 يناير, 11:33 GMT
ياتي هذا بعدما أقال النظام الأوكراني، الشهر الماضي، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".
وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه، منذ مايو/أيار 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
وتغلغل الفساد في جذور الدولة الأوكرانية على مدار عقود، حتى بات أبرز العقبات في طريق سعي كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أوكرانيا بأنها واحدة من أكثر الدول "فسادا على الإطلاق"، وكان ذلك عام 2020 خلال محاولة الكونغرس عزل ترامب في المرة الأولى فيما عرف وقتها باسم "فضيحة أوكرانيا".
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