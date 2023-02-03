https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الاقتصاد-اللبناني-يعلن-موعد-اعتماد-الدولار-في-تسعير-المواد-الغذائية--1073073104.html
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن موعد اعتماد الدولار في تسعير المواد الغذائية
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن موعد اعتماد الدولار في تسعير المواد الغذائية
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الجمعة، إن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:20+0000
2023-02-03T13:20+0000
2023-02-03T13:20+0000
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وحسب شبكة "LBC"، قال الوزير اللبناني إن جلسة مجلس الوزراء بهذا الشأن ستعقد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي، عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية في سعر صرف الليرة اللبنانية على مدار أكثر من 3 سنوات، وتحديدا من تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.يذكر أن الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية يأتي في ظل فراغ رئاسي لبناني دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
https://sputnikarabic.ae/20230122/خبراء-المخاطر-الأمنية-تتعاظم-مع-انهيار-الوضع-الاقتصادي-في-لبنان-1072567515.html
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لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن موعد اعتماد الدولار في تسعير المواد الغذائية
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الجمعة، إن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
وحسب شبكة "LBC"، قال
الوزير اللبناني إن جلسة مجلس الوزراء بهذا الشأن ستعقد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي، عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية في سعر صرف الليرة اللبنانية على مدار أكثر من 3 سنوات، وتحديدا من تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
يذكر أن الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية
يأتي في ظل فراغ رئاسي لبناني دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية
بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.