https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الطاقة-الروسي-يؤكد-أن-بلاده-لا-تعتزم-تخفيض-تكرير-النفط-على-خلفية-القيود-الأوروبية-1073060783.html

وزير الطاقة الروسي يؤكد أن بلاده لا تعتزم تخفيض تكرير النفط على خلفية القيود الأوروبية

وزير الطاقة الروسي يؤكد أن بلاده لا تعتزم تخفيض تكرير النفط على خلفية القيود الأوروبية

أعلن وزير الطاقة الروسي نيقولاي شولغينوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أسباب لتخفيض روسيا بشكل كبير تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية بسبب حظر الاتحاد... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T07:57+0000

2023-02-03T07:57+0000

2023-02-03T07:57+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال شولغينوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال عما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، يهدد إنتاج النفط وتكريره في روسيا: "حتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأننا سنخفض، بشكل كبير، معالجة أو إنتاج المنتجات البترولية"، مشيرًا إلى أن إعادة جدولة مواعيد إصلاح المصافي بسبب الحظر، لا يتم النظر فيها حاليا، مضيفًا: "كل ما يتعلق بالإصلاحات وتوريد قطع الغيار كل شيء مخطط له مسبقا".ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.وكشفت بيانات جديدة عن لجوء بريطانيا إلى الهند كبابٍ خلفي للحصول على واردات النفط الروسي، ما يضعف ويناقض جهود المملكة المتحدة لتقييد تمويل موسكو وتقويض اقتصادها.كثف مشترو الطاقة البريطانيون وارداتهم من أكبر مصفاة في الهند، والتي عززت بدورها مشترياتها من الخام الروسي، وفقًا لبيانات تجارية نقلتها صحيفة "التلغراف" البريطانية.تشير البيانات إلى أن المشترين استبدلوا بعض الواردات مباشرة من روسيا بواردات من مصافي النفط الفيدرالية الروسية، مما يدعم بشكل غير مباشر تدفقات النفط الروسية.

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