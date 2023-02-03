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https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الطاقة-روسيا-تعتزم-تعزيز-أمن-المنشآت-الحدودية-لمجمعات-الوقود-والطاقة-1073068466.html
وزير الطاقة: روسيا تعتزم تعزيز أمن المنشآت الحدودية لمجمعات الوقود والطاقة
وزير الطاقة: روسيا تعتزم تعزيز أمن المنشآت الحدودية لمجمعات الوقود والطاقة
صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الجمعة، أن روسيا قد تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن منشآت الطاقة الحدودية للحد من محاولات استهدافها من جانب... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:54+0000
2023-02-03T10:54+0000
روسيا
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وقال شولغينوف، رداً على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن المنشآت المحيطة بمجمعات الوقود والطاقة، بعد محاولة قصف محطة نوفوزيبكوف لضخ النفط في مقاطعة بريانسك مساء يوم 31 يناير/كانون الثاني، بأن "الدفاع الجوي لمنشآت الطاقة لا ينطبق على جميع المواقع، بل وفقًا لمعايير محددة. أما بالنسبة لتعزيز الإجراءات، فاقرأوا بيان الرئيس بوتين عندما قال بأن هناك ضرورة للقضاء على إمكانية قصف مناطقنا الحدودية. ربما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، لكن هذا الأمر يتعلق بوزارة الدفاع".جرت محاولة لقصف محطة نوفوزيبكوف لضخ النفط لخط أنابيب النفط "دروجبا" في 31 يناير. وقال المتحدث باسم شركة ترانسنفط، إيغور ديمين، لـ"سبوتنيك"، إنه لم تقع إصابات نتيجة القصف، وخط الأنابيب نفسه يعمل بشكل طبيعي.ويبدأ خط أنابيب النفط "دروجبا" من مدينة ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: شمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، وجنوبي، عبر أراضي أوكرانيا، باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك.
https://sputnikarabic.ae/20221012/المخابرات-البولندية-تعلق-على-أسباب-تسرب-النفط-من-خط-أنابيب-دروجبا-1068929785.html
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روسيا

وزير الطاقة: روسيا تعتزم تعزيز أمن المنشآت الحدودية لمجمعات الوقود والطاقة

10:54 GMT 03.02.2023
© Sputnik . Natalia Nazaruk / الانتقال إلى بنك الصورخزان خزان المياه العذبة في شبه جزيرة القرم
خزان خزان المياه العذبة في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Natalia Nazaruk
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صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الجمعة، أن روسيا قد تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن منشآت الطاقة الحدودية للحد من محاولات استهدافها من جانب أوكرانيا.
وقال شولغينوف، رداً على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن المنشآت المحيطة بمجمعات الوقود والطاقة، بعد محاولة قصف محطة نوفوزيبكوف لضخ النفط في مقاطعة بريانسك مساء يوم 31 يناير/كانون الثاني، بأن "الدفاع الجوي لمنشآت الطاقة لا ينطبق على جميع المواقع، بل وفقًا لمعايير محددة. أما بالنسبة لتعزيز الإجراءات، فاقرأوا بيان الرئيس بوتين عندما قال بأن هناك ضرورة للقضاء على إمكانية قصف مناطقنا الحدودية. ربما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، لكن هذا الأمر يتعلق بوزارة الدفاع".
محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
المخابرات البولندية تعلق على أسباب تسرب النفط من خط أنابيب "دروجبا"
12 أكتوبر 2022, 10:00 GMT
جرت محاولة لقصف محطة نوفوزيبكوف لضخ النفط لخط أنابيب النفط "دروجبا" في 31 يناير. وقال المتحدث باسم شركة ترانسنفط، إيغور ديمين، لـ"سبوتنيك"، إنه لم تقع إصابات نتيجة القصف، وخط الأنابيب نفسه يعمل بشكل طبيعي.

ويبدأ خط أنابيب النفط "دروجبا" من مدينة ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: شمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، وجنوبي، عبر أراضي أوكرانيا، باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك.
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