https://sputnikarabic.ae/20230203/وكالة-شركتا-سوناطراك-وأرامكو-ترفعان-سعر-الغاز-المسال-1073071945.html
وكالة: شركتا "سوناطراك" و"أرامكو" ترفعان سعر الغاز المسال
وكالة: شركتا "سوناطراك" و"أرامكو" ترفعان سعر الغاز المسال
قررت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"أرامكو" السعودية، رفع سعر البيع الرسمي للغاز المسال لشهر فبراير/شباط بنسبة تتراوح ما بين 10 و34%. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:53+0000
2023-02-03T12:53+0000
2023-02-03T12:56+0000
اقتصاد
العالم العربي
سوناطراك
أرامكو
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وأفاد متعاملون لوكالة "رويترز" بأن شركتي "سوناطراك" و"أرامكو" رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز النفط المسال بنسب تتراوح بين 10 و34%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، وسط زيادة أسعار النفط وشح إمدادات الغاز المسال.وارتفع سعر "سوناطراك" الرسمي لبيع البروبان من 160 دولارا إلى 720 دولارا للطن، كما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن.بينما ارتفع سعر "أرامكو" الرسمي لبيع البروبان من 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير، بينما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن.ويستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده "أرامكو" للغاز المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لـ"سوناطراك" فهو معيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, سوناطراك, أرامكو
اقتصاد, العالم العربي, سوناطراك, أرامكو
وكالة: شركتا "سوناطراك" و"أرامكو" ترفعان سعر الغاز المسال
12:53 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
قررت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"أرامكو" السعودية، رفع سعر البيع الرسمي للغاز المسال لشهر فبراير/شباط بنسبة تتراوح ما بين 10 و34%.
وأفاد متعاملون لوكالة "رويترز" بأن شركتي "سوناطراك" و"أرامكو" رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز النفط المسال بنسب تتراوح بين 10 و34%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، وسط زيادة أسعار النفط وشح إمدادات الغاز المسال.
وارتفع سعر "سوناطراك" الرسمي لبيع البروبان من 160 دولارا إلى 720 دولارا للطن، كما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن.
بينما ارتفع
سعر "أرامكو" الرسمي لبيع البروبان من 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير، بينما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن.
ويستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده "أرامكو" للغاز المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لـ"سوناطراك" فهو معيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.