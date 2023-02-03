https://sputnikarabic.ae/20230203/-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-عن-اتفاقات-وشيكة-للتطبيع-مع-دولتين-إسلاميتين-1073078804.html
مسؤول إسرائيلي يكشف عن اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين
مسؤول إسرائيلي يكشف عن اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين
قال مسؤول إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك اتفاقات وشيكة لتطبيع العلاقات مع دولتين إسلاميتين، إحداهما عربية إفريقية. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:28+0000
2023-02-03T15:28+0000
2023-02-03T15:31+0000
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وبحسب المسؤول، الذي نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وصحيفة "هآرتس" أقواله فإن اتفاقات مع موريتانيا وإندونيسيا قد تكون وشيكة.وحافظت إسرائيل وموريتانيا على علاقات بينهما من 1999 إلى 2009؛ وكان لها وإندونيسيا على مدى سنوات اتصالات ودية متوسطة المستوى، وفقا للإعلام الإسرائيلي.يأتي ذلك في الوقت الذي استضافت فيه إسرائيل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي من المقرر أن يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل يوم الخميس.وكان الإعلان عن التطبيع الكامل بين إسرائيل وموريتانيا عام 1998 فى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية ساعتها مادلين أولبرايت، لكن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أعلن عام 2009 قطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية بعد 10 سنوات من الرفض الشعبى لها، وأمر بجرف مقر السفارة الإسرائيلية الواقع قبالة كرفور "بانبلاه" كرسالة للأطراف الإقليمية المنخرطة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدول الداعمة لها.
https://sputnikarabic.ae/20220916/صحيفة-عبرية-تكشف-أسماء-دول-إسلامية-وعربية-يتوقع-التطبيع-معها-خلال-عامين-1067818718.html
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العالم العربي, إسرائيل, موريتانيا, أخبار إندونيسيا, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, إسرائيل, موريتانيا, أخبار إندونيسيا, أخبار السودان اليوم
مسؤول إسرائيلي يكشف عن اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين
15:28 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 15:31 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
قال مسؤول إسرائيلي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك اتفاقات وشيكة لتطبيع العلاقات مع دولتين إسلاميتين، إحداهما عربية إفريقية.
وبحسب المسؤول، الذي نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وصحيفة "هآرتس" أقواله فإن اتفاقات مع موريتانيا وإندونيسيا قد تكون وشيكة
.
وحافظت إسرائيل وموريتانيا على علاقات بينهما من 1999 إلى 2009؛ وكان لها وإندونيسيا على مدى سنوات اتصالات ودية متوسطة المستوى، وفقا للإعلام الإسرائيلي.
16 سبتمبر 2022, 09:29 GMT
وقال المسؤول إن اجتماعات عُقدت في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين، بناء على دعوة من الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإحياء الاتفاق بين تل أبيب والخرطوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي استضافت فيه إسرائيل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي من المقرر أن يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل يوم الخميس.
وكان الإعلان عن التطبيع الكامل بين إسرائيل وموريتانيا عام 1998 فى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية ساعتها مادلين أولبرايت، لكن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أعلن عام 2009 قطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية
بعد 10 سنوات من الرفض الشعبى لها، وأمر بجرف مقر السفارة الإسرائيلية الواقع قبالة كرفور "بانبلاه" كرسالة للأطراف الإقليمية المنخرطة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدول الداعمة لها.