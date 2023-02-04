عربي
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html
أبو ظبي تستعد لـ"آيدكس 2023"... ما هو تاريخ التصنيع العسكري في الإمارات؟
أبو ظبي تستعد لـ"آيدكس 2023"... ما هو تاريخ التصنيع العسكري في الإمارات؟
أصبحت الإمارات واحدة من الدول التي تمتلك صناعات دفاعية وطنية تنتج السفن الحربية والطائرات المسيرة والمدرعات والأسلحة الخفيفة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:25+0000
2023-02-04T20:25+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الخليج
أخبار العالم الآن
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/04/1073106715_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_fc7098adbdc2632d80b6cafb01a7529e.jpg
وتبذل أبو ظبي جهودا كبيرة لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلية، وتعتمد في ذلك على الشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة تسمح لها بالاستفادة من "تحويل تكنولوجيا" التصنيع العسكري.كما تدعم ذلك بتنظيم معرض الدفاع العالمي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" كل عامين لتجمع أحدث ما وصلت إليه الشركات المتخصصة في هذا المجال في مكان واحد على أراضيها.وفي هذا الإطار قامت أبو ظبي بدمج الشركات الصغيرة المتخصصة في الصناعة الدفاعية لإنشاء كيانات ضخمة يمكنها تصنيع منتجات قادرة على المنافسة عالميا من حيث الجود و التكلفة.وتعتبر الإمارات أن الصناعات العسكرية تمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، حسبما ذكرت مجلة "درع الوطن" الإماراتية التابعة للدولة، التي أشارت إلى أن التصنيع العسكري يمثل جزءا من رؤية متكاملة للتطور الصناعي في البلاد.ما هي أهم مجالات التصنيع العسكري الإماراتي؟ما هو تاريخ الصناعات العسكرية الإماراتية؟يرجع تاريخ صناعة السفن وصيانتها في الإمارات إلى عام 1996، عندما تم تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال تطور أنواع مختلفة من سفن المياه الضحلة والقوارب الخفيفة.أما في مجال صناعة المركبات المدرعة، فقد شهد 2011 ظهور أول آلية عسكرية تصنعها الإمارات محليا بنسبة 100 في المئة، حسبما ذكرت المجلة، التي أوضحت أن أبو ظبي تخطط لتسليح مدرعاتها بمدفع روسي متطور لزيادة كفاءتها القتالية.وبينما يعتبر البعض أن صناعة الدفاع في الإمارات، بصورة عامة، بدأت منذ عقدين عن طريق مشاريع التصنيع المشترك مع دول أخرى، فإن فريقا آخرا يرى أن الانطلاقة الحقيقية لقطاع الصناعات العسكرية الإماراتي بدأ في 2011 عندما تم فتح المجال للإنتاج العسكري أمام الشركات الوطنية والاستفادة من معرض "آيدكس" للصناعات الدفاعية، الذي تنظمه البلاد كل عامين.ما هي علاقة معارض الدفاع بالصناعات العسكرية في الإمارات؟تنظم الإمارات معرض الدفاع "آيدكس" منذ 30 عاما، ويشهد انعقاده كل عامين مشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.ويمثل هذا المعرض فرصة للتعرف على التطور العالمي في مجال الصناعات الدفاعية، وفقا لما أوردته مجلة "الجندي" الإماراتية، التي أوضحت أن يساهم في فتح المجال أمام التعاون بين الإمارات والشركات العالمية في هذا المجال بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.وتستعد أبو ظبي لاستضافة معرضي الدفاع والأمن البحري "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023"، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري، وتوافق الدورة المقبلة الذكرى الـ 30 لانطلاق "آيدكس" عام 1993، ومن المقرر أن يشهد مشاركة عالمية للدول الرائدة في هذا المجال وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.يذكر أن الإمارات تصنف ضمن أكثر 15 دولة من حيث حجم الإنفاق العسكري، الذي يقدر بـ 25.2 مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن القوة البشرية للجيش الإماراتي تصل لـ 77 ألف جندي تشمل القوات العاملة وشبه العسكرية.ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي 565 طائرة حربية و274 دبابة و26 ألفا و196 مركبة و124 مدفعا ذاتي الحركة و40 راجمة صواريخ، إضافة إلى 79 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/أكبر-حدثين-عالميين-في-مجال-الدفاع-بالإمارات-معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072670504.html
https://sputnikarabic.ae/20221007/مصر-والإمارات-تبحثان-التعاون-في-الصناعات-الدفاعية-1068723713.html
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
https://sputnikarabic.ae/20230204/معلومات-عن-القدرات-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مبادرة-التعاون-الثلاثي-مع-الإمارات-1073096174.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/04/1073106715_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_5c1bc9ec9ed6ab3091aec705de9b8fc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

أبو ظبي تستعد لـ"آيدكس 2023"... ما هو تاريخ التصنيع العسكري في الإمارات؟

20:25 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBقوات الجيش الإماراتي
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
أصبحت الإمارات واحدة من الدول التي تمتلك صناعات دفاعية وطنية تنتج السفن الحربية والطائرات المسيرة والمدرعات والأسلحة الخفيفة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والصناعات الفضائية.
وتبذل أبو ظبي جهودا كبيرة لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلية، وتعتمد في ذلك على الشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة تسمح لها بالاستفادة من "تحويل تكنولوجيا" التصنيع العسكري.
كما تدعم ذلك بتنظيم معرض الدفاع العالمي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" كل عامين لتجمع أحدث ما وصلت إليه الشركات المتخصصة في هذا المجال في مكان واحد على أراضيها.
معرض آيدكس 2021 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
أكبر حدثين عالميين في مجال الدفاع بالإمارات… معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
24 يناير, 18:30 GMT
وفي هذا الإطار قامت أبو ظبي بدمج الشركات الصغيرة المتخصصة في الصناعة الدفاعية لإنشاء كيانات ضخمة يمكنها تصنيع منتجات قادرة على المنافسة عالميا من حيث الجود و التكلفة.
وتعتبر الإمارات أن الصناعات العسكرية تمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، حسبما ذكرت مجلة "درع الوطن" الإماراتية التابعة للدولة، التي أشارت إلى أن التصنيع العسكري يمثل جزءا من رؤية متكاملة للتطور الصناعي في البلاد.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
مصر والإمارات تبحثان التعاون في الصناعات الدفاعية
7 أكتوبر 2022, 09:34 GMT

ما هي أهم مجالات التصنيع العسكري الإماراتي؟

الصناعات الفضائية.
بناء سفن الإنزال والفرقاطات والقوارب السريعة.
صناعة الأسلحة الفردية.
تصنيع طائرات من دون طيار.
تصنيع المناطيد الهوائية.
أنظمة التوجيه ووسائل الاتصال المتطورة.
تصنيع ذخائر المشاة والمدفعية وقنابل الطائرات.
مركبات النقل العسكري.
طائرة التدريب.
طائرات خفيفة مثل "بدر - 250".
صواريخ "جو - أرض".
منظومات الدفاع الجوي مثل "سكاي كيه نايت"، التي ظهرت في "آيدكس 2021".
© KARIM SAHIBقوات الجيش الإماراتي
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
قوات الجيش الإماراتي
© KARIM SAHIB

ما هو تاريخ الصناعات العسكرية الإماراتية؟

يرجع تاريخ صناعة السفن وصيانتها في الإمارات إلى عام 1996، عندما تم تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال تطور أنواع مختلفة من سفن المياه الضحلة والقوارب الخفيفة.
أما في مجال صناعة المركبات المدرعة، فقد شهد 2011 ظهور أول آلية عسكرية تصنعها الإمارات محليا بنسبة 100 في المئة، حسبما ذكرت المجلة، التي أوضحت أن أبو ظبي تخطط لتسليح مدرعاتها بمدفع روسي متطور لزيادة كفاءتها القتالية.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وبينما يعتبر البعض أن صناعة الدفاع في الإمارات، بصورة عامة، بدأت منذ عقدين عن طريق مشاريع التصنيع المشترك مع دول أخرى، فإن فريقا آخرا يرى أن الانطلاقة الحقيقية لقطاع الصناعات العسكرية الإماراتي بدأ في 2011 عندما تم فتح المجال للإنتاج العسكري أمام الشركات الوطنية والاستفادة من معرض "آيدكس" للصناعات الدفاعية، الذي تنظمه البلاد كل عامين.

ما هي علاقة معارض الدفاع بالصناعات العسكرية في الإمارات؟

تنظم الإمارات معرض الدفاع "آيدكس" منذ 30 عاما، ويشهد انعقاده كل عامين مشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
© KARIM SAHIBقوات الجيش الإماراتي
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
قوات الجيش الإماراتي
© KARIM SAHIB
ويمثل هذا المعرض فرصة للتعرف على التطور العالمي في مجال الصناعات الدفاعية، وفقا لما أوردته مجلة "الجندي" الإماراتية، التي أوضحت أن يساهم في فتح المجال أمام التعاون بين الإمارات والشركات العالمية في هذا المجال بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وتستعد أبو ظبي لاستضافة معرضي الدفاع والأمن البحري "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023"، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري، وتوافق الدورة المقبلة الذكرى الـ 30 لانطلاق "آيدكس" عام 1993، ومن المقرر أن يشهد مشاركة عالمية للدول الرائدة في هذا المجال وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
15:42 GMT
يذكر أن الإمارات تصنف ضمن أكثر 15 دولة من حيث حجم الإنفاق العسكري، الذي يقدر بـ 25.2 مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن القوة البشرية للجيش الإماراتي تصل لـ 77 ألف جندي تشمل القوات العاملة وشبه العسكرية.
ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي 565 طائرة حربية و274 دبابة و26 ألفا و196 مركبة و124 مدفعا ذاتي الحركة و40 راجمة صواريخ، إضافة إلى 79 وحدة بحرية.
© Sputnik / M.HASSAN"سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
سكاي كيه نايت... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
"سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
© Sputnik / M.HASSAN
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала