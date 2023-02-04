أزوروف: لدى روسيا فرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
© Sputnik . Виталий Тимкив
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أزوروف، اليوم السبت، بأن بلاده لديها العديد من الفرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا.
وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك: "لدينا فرص لتطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، في كل مجالات النفط والغاز".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد بدأت بتوريد الأسمدة إلى الدول الأفريقية، قال أزوروف: "نعم، عمليات التسليم جارية بالفعل".
ومن جانبه، قال رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، أندريه أيوك، في وقت سابق، لوكالة سبوتنيك، إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في دعم مشاريع الطاقة في القارة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد بدأت بتوريد الأسمدة إلى الدول الأفريقية، قال أزوروف: "نعم، عمليات التسليم جارية بالفعل".
ومن جانبه، قال رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، أندريه أيوك، في وقت سابق، لوكالة سبوتنيك، إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في دعم مشاريع الطاقة في القارة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا ستتبرع بـ 300 ألف طن من الأسمدة المحجوزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا، إلى الدول الأفريقية والفقيرة.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يناير/ كانون الثاني، بأن بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة مجاناً دون أي مقابل.
هذا وتم إرسال الدفعة الأولى والوحيدة من المنتجات بحجم عشرين ألف طن، من هولندا إلى ملاوي، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع الرئيس بوتين إلى اتهام الغرب بعرقلة وصول هذه الأسمدة إلى البلدان الفقيرة.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يناير/ كانون الثاني، بأن بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة مجاناً دون أي مقابل.
هذا وتم إرسال الدفعة الأولى والوحيدة من المنتجات بحجم عشرين ألف طن، من هولندا إلى ملاوي، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع الرئيس بوتين إلى اتهام الغرب بعرقلة وصول هذه الأسمدة إلى البلدان الفقيرة.