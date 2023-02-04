https://sputnikarabic.ae/20230204/أزوروف-لدى-روسيا-فرص-في-مجال-النفط-والغاز-لتطوير-العلاقات-مع-أفريقيا-1073089029.html

أزوروف: لدى روسيا فرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا

أزوروف: لدى روسيا فرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أزوروف، اليوم السبت، بأن بلاده لديها العديد من الفرص في مجال... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T08:08+0000

2023-02-04T08:08+0000

2023-02-04T08:08+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg

وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك: "لدينا فرص لتطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، في كل مجالات النفط والغاز".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد بدأت بتوريد الأسمدة إلى الدول الأفريقية، قال أزوروف: "نعم، عمليات التسليم جارية بالفعل".ومن جانبه، قال رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، أندريه أيوك، في وقت سابق، لوكالة سبوتنيك، إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في دعم مشاريع الطاقة في القارة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا ستتبرع بـ 300 ألف طن من الأسمدة المحجوزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا، إلى الدول الأفريقية والفقيرة.وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يناير/ كانون الثاني، بأن بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة مجاناً دون أي مقابل.هذا وتم إرسال الدفعة الأولى والوحيدة من المنتجات بحجم عشرين ألف طن، من هولندا إلى ملاوي، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع الرئيس بوتين إلى اتهام الغرب بعرقلة وصول هذه الأسمدة إلى البلدان الفقيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230204/روسيا-تتفاوض-مع-بلدان-أفريقية-بشأن-التجارة-بالعملات-الوطنية-1073087570.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا