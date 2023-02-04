https://sputnikarabic.ae/20230204/إعلام-أوكرانيا-يمكن-أن-تستلم-160-دبابة-ليوبارد1-من-مخزون-الصناعة-الألمانية-1073105210.html
إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية
إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن أوكرانيا يمكنها استلام ما يصل إلى 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T19:28+0000
2023-02-04T19:28+0000
2023-02-04T19:28+0000
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وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلا عن مصادر أن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 160 دبابة ليوبارد 1 من المخزونات الصناعية الألمانية".وأضافت الصحيفة أن شركتي "Rheinmetall" و"Flensburger Fahrzeugbau" يمكنهما إصلاح معظم الآلات التي لديها وتصديرها إلى أوكرانيا.أكد مجلس الوزراء الألماني، أمس الجمعة، موافقة ألمانيا على نقل دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عن ذلك، مشيرة إلى مشكلات الذخيرة في هذا السياق، لأن هذه الدبابات لم تعد تنتج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن أوكرانيا يمكنها استلام ما يصل إلى 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلا عن مصادر أن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 160 دبابة ليوبارد 1 من المخزونات الصناعية الألمانية".
وأضافت الصحيفة
أن شركتي "Rheinmetall" و"Flensburger Fahrzeugbau" يمكنهما إصلاح معظم الآلات التي لديها وتصديرها إلى أوكرانيا.
أكد مجلس الوزراء الألماني، أمس الجمعة، موافقة ألمانيا على نقل دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عن ذلك، مشيرة إلى مشكلات الذخيرة في هذا السياق، لأن هذه الدبابات لم تعد تنتج.