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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/إعلام-أوكرانيا-يمكن-أن-تستلم-160-دبابة-ليوبارد1-من-مخزون-الصناعة-الألمانية-1073105210.html
إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية
إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن أوكرانيا يمكنها استلام ما يصل إلى 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T19:28+0000
2023-02-04T19:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار ألمانيا
دبابة برمائية
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وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلا عن مصادر أن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 160 دبابة ليوبارد 1 من المخزونات الصناعية الألمانية".وأضافت الصحيفة أن شركتي "Rheinmetall" و"Flensburger Fahrzeugbau" يمكنهما إصلاح معظم الآلات التي لديها وتصديرها إلى أوكرانيا.أكد مجلس الوزراء الألماني، أمس الجمعة، موافقة ألمانيا على نقل دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عن ذلك، مشيرة إلى مشكلات الذخيرة في هذا السياق، لأن هذه الدبابات لم تعد تنتج.
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العالم, أخبار ألمانيا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوكرانيا يمكن أن تستلم 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية

19:28 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن أوكرانيا يمكنها استلام ما يصل إلى 160 دبابة "ليوبارد1" من مخزون الصناعة الألمانية.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلا عن مصادر أن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 160 دبابة ليوبارد 1 من المخزونات الصناعية الألمانية".
وأضافت الصحيفة أن شركتي "Rheinmetall" و"Flensburger Fahrzeugbau" يمكنهما إصلاح معظم الآلات التي لديها وتصديرها إلى أوكرانيا.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
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كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
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25 يناير, 10:05 GMT
أكد مجلس الوزراء الألماني، أمس الجمعة، موافقة ألمانيا على نقل دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عن ذلك، مشيرة إلى مشكلات الذخيرة في هذا السياق، لأن هذه الدبابات لم تعد تنتج.
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