https://sputnikarabic.ae/20230204/استطلاع-ثلث-سكان-إسرائيل-يخشون-الحرب-الأهلية-1073088751.html
استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية
استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن ثلث سكان إسرائيل يخشون من اندلاع حرب أهلية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T07:57+0000
2023-02-04T07:57+0000
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وحسب موقع "I24"، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 55% من السكان يعتقدون أن فرص نشوب حرب أهلية منخفضة، لكن حوالي الثلث ما زالوا يتوقعون حدوثها.كما كانت هناك زيادة كبيرة في تقييم قوة التوتر بين المتدينين والعلمانيين، بنسبة 18% حاليا مقارنة بـ 6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.وفيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، يعتقد 43% أن الإصلاح ليس جيدًا، مقابل 31% يعتقدون أنه جيد.ووفقا للمعهد، فإن مثل هذا الوضع، من الانقسامات المتداخلة، يمثل خطورة كبيرة على الاستقرار في إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230120/وسط-خلافات-إسرائيلية-داخلية-مستوطنون-يقيمون-بؤرة-استيطانية-جديدة-شرقي-نابلس-1072517538.html
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استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية
07:57 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن ثلث سكان إسرائيل يخشون من اندلاع حرب أهلية.
وحسب موقع
"I24"، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 55% من السكان يعتقدون أن فرص نشوب حرب أهلية منخفضة، لكن حوالي الثلث ما زالوا يتوقعون حدوثها.
كما كانت هناك زيادة كبيرة في تقييم قوة التوتر بين المتدينين والعلمانيين، بنسبة 18% حاليا مقارنة بـ 6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، يعتقد 43% أن الإصلاح ليس جيدًا، مقابل 31% يعتقدون أنه جيد.
ويقول المعهد الذي أجرى الاستطلاع، إن المعطيات تظهر انقساما عميقا في الرأي العام الإسرائيلي، حيث يختلف المشاركون في الاحتجاج عن غير المشاركين فيه وفي مواقعهم وخلفيتهم الاجتماعية والديموغرافية.
ووفقا للمعهد، فإن مثل هذا الوضع، من الانقسامات المتداخلة، يمثل خطورة كبيرة على الاستقرار في إسرائيل
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