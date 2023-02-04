https://sputnikarabic.ae/20230204/الإمارات-وفرنسا-والهند-تؤسس-مبادرة-تعاون-في-مجالات-الطاقة-والدفاع-والأمن-الغذائي-1073095266.html
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن الغذائي
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن الغذائي
أعلنت الإمارات وفرنسا والهند، اليوم السبت، تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي في عدة مجالات من أهمها الطاقة والدفاع والأمن الغذائي واعتماد خريطة طريق لبدء تنفيذها. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T14:08+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنها تعلن عن "تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها"، مشيرة إلى أن البيان جاء "عقب اتصال هاتفي ثلاثي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، وسوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة".ولفت إلى أنه "خلال المحادثة الهاتفية التي أجريت اليوم بين الوزراء الثلاثة، اتفقوا على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي".كما اتفقت الدول الثلاث "على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث".وبحسب البيان "ستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230203/وزير-الخارجية-الإماراتي-يبحث-مع-وزيرة-خارجية-فرنسا-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1073074126.html
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العالم, توافق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا
العالم, توافق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن الغذائي
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أعلنت الإمارات وفرنسا والهند، اليوم السبت، تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي في عدة مجالات من أهمها الطاقة والدفاع والأمن الغذائي واعتماد خريطة طريق لبدء تنفيذها.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنها تعلن عن "تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها"، مشيرة إلى أن البيان جاء "عقب اتصال هاتفي ثلاثي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، وسوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة".
وأكد البيان "أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي".
ولفت إلى أنه "خلال المحادثة الهاتفية التي أجريت اليوم بين الوزراء الثلاثة، اتفقوا على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي".
وأضاف البيان "تم الاتفاق على أن تسعى البلدان الثلاثة إلى التركيز على القضايا الرئيسية مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية الذي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر، والأمن الغذائي".
كما اتفقت الدول الثلاث "على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث".
وبحسب البيان "ستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل".