https://sputnikarabic.ae/20230204/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-العمل-من-الغد-بوضع-حد-على-سعر-النفط-الروسي-1073092321.html
الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل من الغد بوضع حد على سعر النفط الروسي
الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل من الغد بوضع حد على سعر النفط الروسي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي بدءا من الغد الأحد على أن تُمد فترة سماح حتى 55 يوما لنقل المنتجات... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T12:00+0000
2023-02-04T12:00+0000
2023-02-04T12:00+0000
العالم
اقتصاد
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وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت أن "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارًا من 5 فبراير 2023 ويشمل ذلك فترة 55 يومًا (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023".في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1073040640.html
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العالم, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل من الغد بوضع حد على سعر النفط الروسي
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي بدءا من الغد الأحد على أن تُمد فترة سماح حتى 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.
وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت أن "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارًا من 5 فبراير 2023 ويشمل ذلك فترة 55 يومًا (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023".
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت
عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.