https://sputnikarabic.ae/20230204/البحرية-البرازيلية-تغرق-حاملة-الطائرات-الوحيدة-لديها-1073092051.html
البحرية البرازيلية تغرق حاملة الطائرات الوحيدة لديها
البحرية البرازيلية تغرق حاملة الطائرات الوحيدة لديها
أعلنت وزارة الدفاع البرازيلية، اليوم السبت، أن القيادة العسكرية قررت إغراق حاملة طائرات السابقة (ساو باولو) التابعة للقوات البحرية في المحيط الأطلسي، بعدما... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T11:30+0000
2023-02-04T11:30+0000
2023-02-04T11:30+0000
العالم
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وقالت البحرية البرازيلية في بيان لها "فيما يتعلق بهيكل حاملة الطائرات السابقة ساو باولو نبلغكم بأن عملية الإغراق المخطط لها تم تنفيذها اليوم".وبحسب البحرية فإن السفينة غرقت على بعد 350 كيلومترًا من الساحل وعلى عمق حوالي 5000 متر. تم اختيار منطقة الفيضانات مع مراعاة سلامة الملاحة والبيئة ومصايد الأسماك والنظم البيئية.ويذكر أن حاملة الطائرات الوحيدة للبحرية البرازيلية، ساو باولو، تم إيقاف تشغيلها وبيعها للشركة التركية Sök في عام 2021 مقابل 1.9 مليون دولار أمريكي، حيث قام المالك الجديد بجر السفينة إلى تركيا في صيف عام 2022 وكان من المفترض تفكيكها، لكن عند وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط سحبت السلطات المحلية تصريح الوقوف. وأعيدت حاملة الطائرات إلى البرازيل، حيث رفضت السلطات قبولها بحجة المخاطر البيئية وأمن الموانئ كانت هناك بالفعل العديد من الثقوب في الهيكل وكانت تستهلك المياه وكان هناك خطر أن تتعرض السفينة للغرق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البحرية البرازيلية تغرق حاملة الطائرات الوحيدة لديها
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أعلنت وزارة الدفاع البرازيلية، اليوم السبت، أن القيادة العسكرية قررت إغراق حاملة طائرات السابقة (ساو باولو) التابعة للقوات البحرية في المحيط الأطلسي، بعدما منعت السفينة من دخول المياه الداخلية بسبب خطر الجنوح.
وقالت
البحرية البرازيلية في بيان لها "فيما يتعلق بهيكل حاملة الطائرات السابقة ساو باولو نبلغكم بأن عملية الإغراق المخطط لها تم تنفيذها اليوم".
وبحسب البحرية فإن السفينة غرقت على بعد 350 كيلومترًا من الساحل وعلى عمق حوالي 5000 متر. تم اختيار منطقة الفيضانات مع مراعاة سلامة الملاحة والبيئة ومصايد الأسماك والنظم البيئية.
ويذكر أن حاملة الطائرات الوحيدة للبحرية البرازيلية، ساو باولو، تم إيقاف تشغيلها وبيعها للشركة التركية Sök في عام 2021 مقابل 1.9 مليون دولار أمريكي، حيث قام المالك الجديد بجر السفينة إلى تركيا في صيف عام 2022 وكان من المفترض تفكيكها، لكن عند وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط سحبت السلطات المحلية تصريح الوقوف.
وأعيدت حاملة الطائرات إلى البرازيل، حيث رفضت السلطات قبولها بحجة المخاطر البيئية وأمن الموانئ كانت هناك بالفعل العديد من الثقوب في الهيكل وكانت تستهلك المياه وكان هناك خطر أن تتعرض السفينة للغرق.