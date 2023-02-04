عربي
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-المنطاد-الصيني-كان-يستخدم-لاستطلاع-مواقع-استراتيجية-أمريكية-1073109560.html
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين كانت تستخدم المنطاد الذي جرى إسقاطه لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:23+0000
2023-02-04T20:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منطاد
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073064532_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2711a420ef558fc106f4635b8916f557.jpg
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش، بإعاز الرئيس جو بايدن، أسقط يوم السبت بالونا مملوكا للصينيين سقط في المجال الجوي الأمريكي، كان يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية.وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان: "بعد ظهر اليوم، بناء على طلب الرئيس بايدن، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية بنجاح منطادا على ارتفاعات عالية أطلقته وتملكه جمهورية الصين الشعبية في المجال الجوي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية".وبحسب رئيس البنتاغون، قرر رئيس الدولة إسقاط البالون بشرط أن يؤدي ذلك إلى تفادي الخطر على السكان المدنيين. أضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه وفقًا لمرسوم رئاسي ، طورت وزارة الدفاع خيارًا لتدمير بالون بأمان ، مع مراقبة مساره ونشاطه عن كثب.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073064532_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_310c71ecf1bb060698a548f1929d2cad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منطاد, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منطاد, الصين

البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية

20:23 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 20:32 GMT 04.02.2023)
© Photo / unsplash/Michael Kucharskiمنطاد فوق البحر
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharski
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين كانت تستخدم المنطاد الذي جرى إسقاطه لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش، بإعاز الرئيس جو بايدن، أسقط يوم السبت بالونا مملوكا للصينيين سقط في المجال الجوي الأمريكي، كان يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان: "بعد ظهر اليوم، بناء على طلب الرئيس بايدن، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية بنجاح منطادا على ارتفاعات عالية أطلقته وتملكه جمهورية الصين الشعبية في المجال الجوي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية".
كما أشار أوستن "تم استخدام الجهاز لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الموجودة في الولايات المتحدة القارية".
وبحسب رئيس البنتاغون، قرر رئيس الدولة إسقاط البالون بشرط أن يؤدي ذلك إلى تفادي الخطر على السكان المدنيين. أضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه وفقًا لمرسوم رئاسي ، طورت وزارة الدفاع خيارًا لتدمير بالون بأمان ، مع مراقبة مساره ونشاطه عن كثب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала