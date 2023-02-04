https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-المنطاد-الصيني-كان-يستخدم-لاستطلاع-مواقع-استراتيجية-أمريكية-1073109560.html
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين كانت تستخدم المنطاد الذي جرى إسقاطه لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:23+0000
2023-02-04T20:23+0000
2023-02-04T20:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منطاد
الصين
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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش، بإعاز الرئيس جو بايدن، أسقط يوم السبت بالونا مملوكا للصينيين سقط في المجال الجوي الأمريكي، كان يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية.وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان: "بعد ظهر اليوم، بناء على طلب الرئيس بايدن، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية بنجاح منطادا على ارتفاعات عالية أطلقته وتملكه جمهورية الصين الشعبية في المجال الجوي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية".وبحسب رئيس البنتاغون، قرر رئيس الدولة إسقاط البالون بشرط أن يؤدي ذلك إلى تفادي الخطر على السكان المدنيين. أضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه وفقًا لمرسوم رئاسي ، طورت وزارة الدفاع خيارًا لتدمير بالون بأمان ، مع مراقبة مساره ونشاطه عن كثب.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منطاد, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منطاد, الصين
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
20:23 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 20:32 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين كانت تستخدم المنطاد الذي جرى إسقاطه لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش، بإعاز الرئيس جو بايدن، أسقط يوم السبت بالونا مملوكا للصينيين سقط في المجال الجوي الأمريكي، كان يستخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان: "بعد ظهر اليوم، بناء على طلب الرئيس بايدن، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية بنجاح منطادا على ارتفاعات عالية أطلقته وتملكه جمهورية الصين الشعبية في المجال الجوي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية".
كما أشار أوستن "تم استخدام الجهاز لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الموجودة في الولايات المتحدة القارية".
وبحسب رئيس البنتاغون، قرر رئيس الدولة إسقاط البالون بشرط أن يؤدي ذلك إلى تفادي الخطر على السكان المدنيين. أضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه وفقًا لمرسوم رئاسي ، طورت وزارة الدفاع خيارًا لتدمير بالون بأمان ، مع مراقبة مساره ونشاطه عن كثب.