https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-تم-رصد-بالون-صيني-آخر-في-أجواء-أمريكا-اللاتينية--1073086155.html

البنتاغون: رصد بالون صيني آخر في أجواء أمريكا اللاتينية

البنتاغون: رصد بالون صيني آخر في أجواء أمريكا اللاتينية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ليلة الجمعة، إن بالون تجسس صيني كان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، بعد يوم واحد من رؤية مركبة مماثلة فوق سماء الولايات... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T01:10+0000

2023-02-04T01:10+0000

2023-02-04T02:14+0000

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار كندا

اخبار أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073064532_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2711a420ef558fc106f4635b8916f557.jpg

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، دون تحديد الموقع الدقيق للمنطاد: "نرى تقارير عن منطاد يعبر أمريكا اللاتينية."وأضاف رايدر "نقدر الآن أنه بالون مراقبة صيني آخر".وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.وفي السياق، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من المنطاد هو التجسس، ومساره يمر فوق عدد من المواقع الحساسة؛ لكنه أشار إلى أن تأثيره محدود في جمع المعلومات الاستخبارية.وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أوضح لنظيره الصيني أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية هو انتهاك للسيادة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن أن بلاده واثقة من كون المنطاد الصيني يستخدم لأغراض التجسس، وفق تعبيره.وردت بكين بأن المنطاد الذي شوهد في المجال الجوي الأمريكي "مدني وخرج عن مساره".كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أمريكيون.وأضافت ماو أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد.وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.

https://sputnikarabic.ae/20230204/كندا-تعمل-بالتنسيق-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-منطاد-التجسس-الصيني-1073085746.html

الصين

أمريكا اللاتينية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية