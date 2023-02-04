https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارات-صادمة-بحق-6-ضباط-من-لواء-جولاني-ما-السبب؟-1073096567.html
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات صادمة بحق 6 ضباط من لواء "جولاني"... ما السبب؟
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات صادمة بحق 6 ضباط من لواء "جولاني"... ما السبب؟
اتخذ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قرارات صادمة وصارمة بحق 6 ضباط وجنود في لواء "جولاني". 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:08+0000
2023-02-04T15:08+0000
2023-02-04T15:09+0000
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وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اتخذ قرارات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "لواء جولاني".وعزت القناة العبرية سبب تلك القرارات إلى اندلاع شجار بين جنود من كتيبة تابعة للواء "جولاني" وضابط كبير داخل قاعدة عسكرية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.ومن بين العقوبات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، لفت نظر لقائد لواء "يهودا" بالخليل وكذلك لقائد كتيبة "جولاني" وضابط اتصال باللواء نفسه، مع عزل نائب قائد لواء "يهودا" ونائب قائد كتيبة "جولاني" وإلغاء تعيين قائد سرية بلواء جولاني.ومن المقرر أن يخضع جميع الضباط والجنود المشاركين في تلك المشاجرة إلى إجراءات تأديبية.ومن جانبه، أكد الجنرال يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، أن تلك المشاجرة تعد حادثة خطيرة ومخزية تتنافى مع روح الجيش وقيم الجيش الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالقادة والضباط والجنود داخل القواعد العسكرية للجيش.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, تشكيل لجنة تحقيق
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, تشكيل لجنة تحقيق
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارات صادمة بحق 6 ضباط من لواء "جولاني"... ما السبب؟
15:08 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 15:09 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
اتخذ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قرارات صادمة وصارمة بحق 6 ضباط وجنود في لواء "جولاني".
وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اتخذ قرارات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "لواء جولاني".
وعزت القناة العبرية سبب تلك القرارات إلى اندلاع شجار بين جنود من كتيبة تابعة للواء "جولاني
" وضابط كبير داخل قاعدة عسكرية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
ومن بين العقوبات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي
، لفت نظر لقائد لواء "يهودا" بالخليل وكذلك لقائد كتيبة "جولاني" وضابط اتصال باللواء نفسه، مع عزل نائب قائد لواء "يهودا" ونائب قائد كتيبة "جولاني" وإلغاء تعيين قائد سرية بلواء جولاني.
ومن المقرر أن يخضع جميع الضباط والجنود المشاركين في تلك المشاجرة إلى إجراءات تأديبية.
ومن جانبه، أكد الجنرال يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، أن تلك المشاجرة تعد حادثة خطيرة ومخزية تتنافى مع روح الجيش وقيم الجيش الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالقادة والضباط والجنود داخل القواعد العسكرية للجيش.