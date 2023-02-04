https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-دون-طيار-في-قطاع-غزة-1073110886.html
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار في قطاع غزة
اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية طائرة من دون طيار، مساء اليوم السبت، في سماء قطاع غزة بعد إقلاعها على ارتفاع شديد. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:50+0000
2023-02-04T20:50+0000
2023-02-04T20:50+0000
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وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن سبب إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدة لم يكن إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار.وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية "اعترضت طائرة بدون طيار في سماء قطاع غزة"، مضيفا "لا يدور الحديث عن إطلاق صاروخ، مزيد من التفاصيل لاحقا".وأدى الانفجار الشديد إلى حالة من الذعر في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الصحيفة : "في توثيق الاعتراض الذي وزع مساء اليوم، شوهد صاروخان اعتراضيان يطلقان في السماء - وبعد ثوان قليلة شوهد انفجار عنيف فوق سحابة في المنطقة".والأربعاء الماضي، دوت صافرات الإنذار في سديروت ومستوطنات نير عام وإيبيم، وأفاد الجيش الإسرائيلي وقتها، بإطلاق صاروخ واحد واعتراضه من قبل القبة الحديدية.ردا على إطلاق النار هذا، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا لحركة "حماس" في غزة، وخلال الهجوم، سُمعت صافرات إنذارات إضافية في المنطقة المجاورة ليل الأربعاء والخميس - ولكن على ما يبدو بسبب نيران مضادة للطائرات أطلقتها حماس- وليس بسبب إطلاق صواريخ إضافية.وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء، مضيفة أنه تم تنفيذه بعد قرار حبس السجينات الفلسطينيات بشكل انفرادي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حركة حماس, أخبار قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حركة حماس, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار في قطاع غزة
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اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية طائرة من دون طيار، مساء اليوم السبت، في سماء قطاع غزة بعد إقلاعها على ارتفاع شديد.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن سبب إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدة لم يكن إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار.
وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية "اعترضت طائرة بدون طيار في سماء قطاع غزة"، مضيفا "لا يدور الحديث عن إطلاق صاروخ، مزيد من التفاصيل لاحقا".
وأدى الانفجار الشديد إلى حالة من الذعر في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة : "في توثيق الاعتراض الذي وزع مساء اليوم، شوهد صاروخان اعتراضيان يطلقان في السماء - وبعد ثوان قليلة شوهد انفجار عنيف فوق سحابة في المنطقة".
والأربعاء الماضي، دوت صافرات الإنذار
في سديروت ومستوطنات نير عام وإيبيم، وأفاد الجيش الإسرائيلي وقتها، بإطلاق صاروخ واحد واعتراضه من قبل القبة الحديدية.
ردا على إطلاق النار هذا، هاجم الجيش الإسرائيلي
أهدافا لحركة "حماس" في غزة، وخلال الهجوم، سُمعت صافرات إنذارات إضافية في المنطقة المجاورة ليل الأربعاء والخميس - ولكن على ما يبدو بسبب نيران مضادة للطائرات أطلقتها حماس- وليس بسبب إطلاق صواريخ إضافية.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء، مضيفة أنه تم تنفيذه بعد قرار حبس السجينات الفلسطينيات بشكل انفرادي.