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https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الروسي-يخرج-القوات-الأوكرانية-من-ضواحي-دفوريتشنوي-في-مقاطعة-خاركوف-1073093960.html
الجيش الروسي يخرج القوات الأوكرانية من ضواحي دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يخرج القوات الأوكرانية من ضواحي دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أطاح بالجنود الأوكرانيين من الضواحي الغربية لقرية دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:16+0000
2023-02-04T13:16+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كوبيانسك ونتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات من القوات الروسية تم إخراج العدو من الضواحي الغربية لبلدة دفوريتشينوي بمقاطعة خاركوف". وأضافت الدفاع الروسية: استطاعت القوات الروسية من استهداف قوات المدفعية ووحدات من اللواء الميكانيكي 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كراكمالنو وبيريستوفوي.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية على محور كراسني ليمان، مؤكدة أنه تم تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في هذا الاتجاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-50-جنديا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1073034671.html
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روسيا

الجيش الروسي يخرج القوات الأوكرانية من ضواحي دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف

13:16 GMT 04.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أطاح بالجنود الأوكرانيين من الضواحي الغربية لقرية دفوريتشينوي في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في اتجاه كوبيانسك ونتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات من القوات الروسية تم إخراج العدو من الضواحي الغربية لبلدة دفوريتشينوي بمقاطعة خاركوف".
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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وأضافت الدفاع الروسية: استطاعت القوات الروسية من استهداف قوات المدفعية ووحدات من اللواء الميكانيكي 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كراكمالنو وبيريستوفوي.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية على محور كراسني ليمان، مؤكدة أنه تم تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في هذا الاتجاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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