https://sputnikarabic.ae/20230204/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-إرسال-أكثر-من-90-مليون-دولار-إلى-تيغراي-1073100771.html
الحكومة الإثيوبية تعلن إرسال أكثر من 90 مليون دولار إلى تيغراي
الحكومة الإثيوبية تعلن إرسال أكثر من 90 مليون دولار إلى تيغراي
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، عن إرسالها ما يعادل أكثر من 90 مليون دولار أمريكي إلى عاصمة تيغراي. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:40+0000
2023-02-04T16:40+0000
2023-02-04T16:40+0000
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وكتب السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على "تويتر": "وفقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء آبي أحمد، بدأ البنك الوطني في إرسال 5 مليارات بير إلى ميكيلي ليتم صرفها ابتداء من غدا الاثنين".كما لفت حسين في تغريدته إلى أنه اعتبارا من اليوم السبت، رفعت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى منطقة تيغراي، من 3 رحلات إلى 5 رحلات يوميا.وتأتي قرارات الحكومة الإثيوبية، بعد أن عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الجمعة، أول اجتماع مباشر له مع قادة جبهة تحرير تيغراي الشعبية، منذ عقد اتفاق سلام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإنهاء عامين من الصراع المدمر في شمال إثيوبيا.وبموجب شروط اتفاقية السلام، وافقت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي على نزع سلاح الحكومة الفيدرالية، وإعادة تأسيس سلطة الحكومة الفيدرالية مقابل استعادة الوصول إلى تيغراي، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.ومنذ الاتفاق، تم استئناف تسليم المساعدات إلى تيغراي، التي عانت منذ فترة طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والمال والأدوية.وأدت الحرب التي اندلعت في نوفمبر 2020، إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، وخلفت ملايين آخرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما قدّرت أمريكا عدد القتلى بما يصل إلى نصف مليون شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الإثيوبية تعلن إرسال أكثر من 90 مليون دولار إلى تيغراي
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، عن إرسالها ما يعادل أكثر من 90 مليون دولار أمريكي إلى عاصمة تيغراي.
وكتب السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على "تويتر": "وفقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء آبي أحمد، بدأ البنك الوطني في إرسال 5 مليارات بير إلى ميكيلي ليتم صرفها ابتداء من غدا الاثنين".
كما لفت حسين في تغريدته إلى أنه اعتبارا من اليوم السبت، رفعت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى منطقة تيغراي، من 3 رحلات إلى 5 رحلات يوميا.
وتأتي قرارات الحكومة الإثيوبية، بعد أن عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الجمعة، أول اجتماع مباشر له مع قادة جبهة تحرير تيغراي الشعبية
، منذ عقد اتفاق سلام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإنهاء عامين من الصراع المدمر في شمال إثيوبيا.
وبموجب شروط اتفاقية السلام
، وافقت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي على نزع سلاح الحكومة الفيدرالية، وإعادة تأسيس سلطة الحكومة الفيدرالية مقابل استعادة الوصول إلى تيغراي، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.
ومنذ الاتفاق، تم استئناف تسليم المساعدات إلى تيغراي، التي عانت منذ فترة طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والمال والأدوية.
وأدت الحرب التي اندلعت في نوفمبر 2020، إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، وخلفت ملايين آخرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما قدّرت أمريكا عدد القتلى بما يصل إلى نصف مليون شخص.