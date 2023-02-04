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https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-الروسية-مطالبات-الغرب-للدول-الأفريقية-بعدم-التعاون-مع-روسيا-تعطي-تأثيرا-عكسيا-1073086950.html
الخارجية الروسية: مطالبات الغرب للدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا تعطي تأثيرا عكسيا
الخارجية الروسية: مطالبات الغرب للدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا تعطي تأثيرا عكسيا
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أزوروف، بأن مطالبة الدول الغربية الدول الأفريقية بعدم... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T04:37+0000
2023-02-04T04:53+0000
روسيا
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العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أزوروف لوكالة "سبوتنيك": "هذا له تأثير عكسي [مطالب الغرب بعدم التعاون مع روسيا]، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعدهم على دول أخرى، يتسبب في رد فعل حاد من العديد من الدول الأفريقية، التي مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها".ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن محاولات الدول الغربية بالتسبب إلى روسيا "نوعًا من الأنشطة الخبيثة في أفريقيا، تعتبر مفلسة".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أن الولايات المتحدة وأوروبا تطالب الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعى لاستعادة الاستعمار الأفريقي.وكان مجلس النواب الأمريكي في نيسان/ أبريل 2022 قد وافق على قانون ضد "النشاط الروسي الخبيث في أفريقيا".وبعد ذلك قدم القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة إزاء الدول الأفريقية للتعاون مع روسيا في بعض المجالات.ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو 2023، وستعقد في سان بطرسبرغ. أما القمة الأولى فكانت انعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-الوزراء-البولندي-يقر-بفشل-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا--1073079190.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية: مطالبات الغرب للدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا تعطي تأثيرا عكسيا

04:37 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 04.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أزوروف، بأن مطالبة الدول الغربية الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا له أثر عكسي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أزوروف لوكالة "سبوتنيك": "هذا له تأثير عكسي [مطالب الغرب بعدم التعاون مع روسيا]، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعدهم على دول أخرى، يتسبب في رد فعل حاد من العديد من الدول الأفريقية، التي مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها".
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا
أمس, 15:37 GMT
ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن محاولات الدول الغربية بالتسبب إلى روسيا "نوعًا من الأنشطة الخبيثة في أفريقيا، تعتبر مفلسة".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أن الولايات المتحدة وأوروبا تطالب الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعى لاستعادة الاستعمار الأفريقي.
وكان مجلس النواب الأمريكي في نيسان/ أبريل 2022 قد وافق على قانون ضد "النشاط الروسي الخبيث في أفريقيا".
وبعد ذلك قدم القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة إزاء الدول الأفريقية للتعاون مع روسيا في بعض المجالات.
ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو 2023، وستعقد في سان بطرسبرغ. أما القمة الأولى فكانت انعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.
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