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https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-العراقية-نتابع-مصير-مواطنة-مختطفة-في-ليبيا-1073095971.html
الخارجية العراقية: نتابع مصير مواطنة مختطفة في ليبيا
الخارجية العراقية: نتابع مصير مواطنة مختطفة في ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع مصير فتاة عراقية تم اختطافها في ليبيا. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T14:43+0000
2023-02-04T14:43+0000
أخبار العراق اليوم
اختطاف
أخبار ليبيا اليوم
وزارة الخارجية العراقية
جرائم ضد الإنسانية
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".خلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا والعراق ضجة على خلفية اختطاف "موديل" عراقية تدعى داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور الواقعة غربي طرابلس.وتشير أنباء متداولة في وسائل الإعلام أن مجموعة مسلحة اختطفت فرهود من منزلها لجهة غير معلومة.
https://sputnikarabic.ae/20230204/السوداني-العراق-ينفق-3-مليارات-دولار-سنويا-لاستيراد-الأدوية-وأغلبها-لا-تخضع-للفحص-1073095844.html
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أخبار العراق اليوم, اختطاف, أخبار ليبيا اليوم, وزارة الخارجية العراقية, جرائم ضد الإنسانية
أخبار العراق اليوم, اختطاف, أخبار ليبيا اليوم, وزارة الخارجية العراقية, جرائم ضد الإنسانية

الخارجية العراقية: نتابع مصير مواطنة مختطفة في ليبيا

14:43 GMT 04.02.2023
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع مصير فتاة عراقية تم اختطافها في ليبيا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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14:31 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".
خلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا والعراق ضجة على خلفية اختطاف "موديل" عراقية تدعى داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور الواقعة غربي طرابلس.
وتشير أنباء متداولة في وسائل الإعلام أن مجموعة مسلحة اختطفت فرهود من منزلها لجهة غير معلومة.
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