https://sputnikarabic.ae/20230204/الخزانة-الأمريكية-تحذر-الشركات-التركية-من-المخاطر-المرتبطة-بالتصدير-إلى-روسيا-1073086663.html
الخزانة الأمريكية تحذر الشركات التركية من المخاطر المرتبطة بالتصدير إلى روسيا
الخزانة الأمريكية تحذر الشركات التركية من المخاطر المرتبطة بالتصدير إلى روسيا
حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية خلال زيارة إلى تركيا، البنوك والشركات من أن ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير إلى روسيا يزيد من مخاطر العقوبات المفروضة... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T03:35+0000
2023-02-04T03:35+0000
2023-02-04T03:35+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، خلال تصريحات في تركيا: "إن الارتفاع الملحوظ خلال العام الماضي في الصادرات التركية غير الأساسية أو إعادة التصدير إلى روسيا يجعل القطاع الخاص التركي عرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات".وأضاف: "يمكن للشركات والبنوك التركية أن تعرض نفسها لخطر العقوبات والخسارة المحتملة للوصول إلى أسواق مجموعة السبع وعلاقات المراسلة بينها".وأضاف أنه يتعين على الشركات والبنوك التركية أيضا اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات التي تتعامل مع عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة إلى روسيا.والتقى نيلسون برابطة البنوك التركية لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، من بين مخاوف أخرى.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، أنه بين مارس وأكتوبر من العام الماضي، أرسل المصدرون الأتراك ما يقرب من 800 مليون دولار من البضائع إلى روسيا، بما في ذلك 300 مليون دولار من الآلات و80 مليون دولار أخرى من الإلكترونيات.
https://sputnikarabic.ae/20230116/وكالة-الولايات-المتحدة-تحاول-ابتزاز-تركيا-خوفا-من-روسيا-1072352815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخزانة الأمريكية تحذر الشركات التركية من المخاطر المرتبطة بالتصدير إلى روسيا
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حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية خلال زيارة إلى تركيا، البنوك والشركات من أن ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير إلى روسيا يزيد من مخاطر العقوبات المفروضة عليها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، خلال تصريحات في تركيا: "إن الارتفاع الملحوظ خلال العام الماضي في الصادرات التركية غير الأساسية أو إعادة التصدير إلى روسيا يجعل القطاع الخاص التركي عرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات".
وأضاف: "يمكن للشركات والبنوك التركية أن تعرض نفسها لخطر العقوبات والخسارة المحتملة للوصول إلى أسواق مجموعة السبع وعلاقات المراسلة بينها".
وأضاف أنه يتعين على الشركات والبنوك التركية أيضا اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات التي تتعامل مع عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة إلى روسيا.
والتقى نيلسون برابطة البنوك التركية لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على روسيا
بسبب الصراع الأوكراني، من بين مخاوف أخرى.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، أنه بين مارس وأكتوبر من العام الماضي، أرسل المصدرون الأتراك ما يقرب من 800 مليون دولار من البضائع إلى روسيا، بما في ذلك 300 مليون دولار من الآلات و80 مليون دولار أخرى من الإلكترونيات.