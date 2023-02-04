https://sputnikarabic.ae/20230204/الخطوط-التركية-تلغي-أكثر-من-230-رحلة-عبر-مطار-إسطنبول-1073093787.html

الخطوط التركية تلغي أكثر من 230 رحلة عبر مطار إسطنبول

الخطوط التركية تلغي أكثر من 230 رحلة عبر مطار إسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، عن إلغاء 238 رحلة مقررة من مطار إسطنبول الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T13:03+0000

2023-02-04T13:03+0000

2023-02-04T13:03+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار المناخ في العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101937/61/1019376154_0:28:1199:702_1920x0_80_0_0_4d98380d732f5380c2b61a687463d105.jpg

وقالت الشركة في بيان، "نظرا لسوء الأحوال الجوية، تم إلغاء جميع الرحلات المقرر مغادرتها ووصولها إلى مطار إسطنبول الجديد يوم الأحد والإثنين".وأضافت أنه إلغاء 72 رحلة طيران داخلية و166 أخرى خارجية، لافتا إلى احتمال زيادة عدد الرحلات الملغاة. وفقا للبيان.كما ناشدت شركة الطيران بمراجعة موقعها الإلكتروني وجدول الرحلات على لوحة المطار لمعرفة حالة الرحلة.وفي السياق، حذر محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، سكان المدينة من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار على المدينة اليوم وغدا الأحد، حيث ستنخفض درجة حرارة إلى الصفر، وفقا لتوقعات خبراء الطقس.

https://sputnikarabic.ae/20230102/بسبب-الضباب-أكثر-من-20-طائرة-لم-تتمكن-من-الهبوط-في-مطار-إسطنبول--1071841240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم