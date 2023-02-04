https://sputnikarabic.ae/20230204/الخطوط-التركية-تلغي-أكثر-من-230-رحلة-عبر-مطار-إسطنبول-1073093787.html
الخطوط التركية تلغي أكثر من 230 رحلة عبر مطار إسطنبول
الخطوط التركية تلغي أكثر من 230 رحلة عبر مطار إسطنبول
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، عن إلغاء 238 رحلة مقررة من مطار إسطنبول الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:03+0000
2023-02-04T13:03+0000
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وقالت الشركة في بيان، "نظرا لسوء الأحوال الجوية، تم إلغاء جميع الرحلات المقرر مغادرتها ووصولها إلى مطار إسطنبول الجديد يوم الأحد والإثنين".وأضافت أنه إلغاء 72 رحلة طيران داخلية و166 أخرى خارجية، لافتا إلى احتمال زيادة عدد الرحلات الملغاة. وفقا للبيان.كما ناشدت شركة الطيران بمراجعة موقعها الإلكتروني وجدول الرحلات على لوحة المطار لمعرفة حالة الرحلة.وفي السياق، حذر محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، سكان المدينة من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار على المدينة اليوم وغدا الأحد، حيث ستنخفض درجة حرارة إلى الصفر، وفقا لتوقعات خبراء الطقس.
https://sputnikarabic.ae/20230102/بسبب-الضباب-أكثر-من-20-طائرة-لم-تتمكن-من-الهبوط-في-مطار-إسطنبول--1071841240.html
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الخطوط التركية تلغي أكثر من 230 رحلة عبر مطار إسطنبول
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، عن إلغاء 238 رحلة مقررة من مطار إسطنبول الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت
الشركة في بيان، "نظرا لسوء الأحوال الجوية، تم إلغاء جميع الرحلات المقرر مغادرتها ووصولها إلى مطار إسطنبول الجديد يوم الأحد والإثنين".
وأضافت أنه إلغاء 72 رحلة طيران داخلية و166 أخرى خارجية، لافتا إلى احتمال زيادة عدد الرحلات الملغاة. وفقا للبيان.
كما ناشدت شركة الطيران بمراجعة موقعها الإلكتروني وجدول الرحلات على لوحة المطار لمعرفة حالة الرحلة.
وفي السياق، حذر محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، سكان المدينة من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار
على المدينة اليوم وغدا الأحد، حيث ستنخفض درجة حرارة إلى الصفر، وفقا لتوقعات خبراء الطقس.