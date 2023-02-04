https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-3-إرهابيين-من-تنظيم-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1073111020.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:51+0000
2023-02-04T20:51+0000
2023-02-04T20:51+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
العالم
تنظيم بي كي كي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050665823_94:0:1075:552_1920x0_80_0_0_0d0d58079edd18f0b5a752e0eb12a2a8.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع التركية، عزمها وتصميمها على اجتثاث الإرهاب من جذوره، مؤكدة قتلها لـ 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.وأكد بيان الدفاع التركية تحييد قواته العسكرية للإرهابيين الثلاثة من تنظيم "بي كي كي" بعد رصدهم في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".ويذكر أن وزارة الدفاع التركية في أطلقت في السابع عشر من أبريل/ نيسان 2022 عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وهي المناطق الواقعة شمالي العراق.في وقت تنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة شمالي العراق.وأكد أكار أن "القوات التركية أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين"، لافتا إلى أن "302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبحت آمنا تماما"، مشددا على أن بلاده "تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق".وأطلقت تركيا في 17 أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050665823_216:0:952:552_1920x0_80_0_0_5a8758a1a563d9d27fc3b98ddcc7d8cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم, تنظيم بي كي كي
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم, تنظيم بي كي كي
الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع التركية، عزمها وتصميمها على اجتثاث الإرهاب من جذوره، مؤكدة قتلها لـ 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.
وأكد بيان الدفاع التركية
تحييد قواته العسكرية للإرهابيين الثلاثة من تنظيم "بي كي كي" بعد رصدهم في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".
ويذكر أن وزارة الدفاع التركية في أطلقت في السابع عشر من أبريل/ نيسان 2022 عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وهي المناطق الواقعة شمالي العراق.
في وقت تنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة شمالي العراق.
وأكد أكار أن "القوات التركية
أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين"، لافتا إلى أن "302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبحت آمنا تماما"، مشددا على أن بلاده "تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق".
وأطلقت تركيا في 17 أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل"
ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".