https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محور-كراسني-ليمان-1073092674.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية على محور كراسني ليمان، مؤكدة أنه تم تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في هذا الاتجاه... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T11:51+0000
2023-02-04T11:51+0000
2023-02-04T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491374_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_0611720224f4a21b706507007e6a6961.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي "في اتجاه كراسني ليمان، استمرت العمليات الهجومية لوحدات مجموعة الوسط من القوات. في مناطق تشيرفينايا ديبروفا في جمهورية لوغانسكالشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت هزيمة حريق معقدة بتراكم القوى العاملة والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 80 و 95 لقوات أوكرانيا. تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة وقاذفة صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad ومدافع هاوتزر D-30 في هذا الاتجاه في يوم واحد".وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم إخراج العدو من الضواحي الغربية للمنطقة السكنية دفورتشينوي بمقاطعة خاركوف. وقد هزمت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية تشكيلات القوات المسلحة في اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وبريستوفوي في منطقة خاركوف، حيث تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات".وأضافت الدفاع في البيان "في سياق العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك، احتلت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" خطوط ومواقع استراتيجية. ونتيجة لنيران المدفعية والأعمال النشطة لمجموعة القوات، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر MSTA-B ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" وقاذفة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد بي إم-21".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كراماتورسك وأوغليدار، وفي مناطق ماركوفو وتيخونوفكا ونوفوميكايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادارات مضادة للبطاريات أمريكية الصنع. AN /TPQ-36و AN / TPQ-37 و AN / TPQ-50.
https://sputnikarabic.ae/20230204/مصدر-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1073090011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491374_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_54cfa11a92fe748c4c94e47baa2f7ddd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
11:51 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية على محور كراسني ليمان، مؤكدة أنه تم تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في هذا الاتجاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي "في اتجاه كراسني ليمان، استمرت العمليات الهجومية لوحدات مجموعة الوسط من القوات. في مناطق تشيرفينايا ديبروفا في جمهورية لوغانسكالشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت هزيمة حريق معقدة بتراكم القوى العاملة والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 80 و 95 لقوات أوكرانيا. تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة وقاذفة صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad ومدافع هاوتزر D-30 في هذا الاتجاه في يوم واحد".
وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم إخراج العدو من الضواحي الغربية للمنطقة السكنية دفورتشينوي بمقاطعة خاركوف. وقد هزمت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية تشكيلات القوات المسلحة في اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وبريستوفوي في منطقة خاركوف، حيث تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات".
وأضافت الدفاع في البيان "في سياق العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك، احتلت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" خطوط ومواقع استراتيجية. ونتيجة لنيران المدفعية والأعمال النشطة لمجموعة القوات، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر MSTA-B ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" وقاذفة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز "غراد بي إم-21".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كراماتورسك وأوغليدار، وفي مناطق ماركوفو وتيخونوفكا ونوفوميكايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادارات مضادة للبطاريات أمريكية الصنع. AN /TPQ-36و AN / TPQ-37 و AN / TPQ-50.