https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الكندية-أوتاوا-أرسلت-أول-دبابة-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1073113090.html

الدفاع الكندية: أوتاوا أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

الدفاع الكندية: أوتاوا أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T22:32+0000

2023-02-04T22:32+0000

2023-02-04T22:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار كندا

ليوبارد

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg

وقال أناند على تويتر يوم السبت "اليوم ، غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".في يناير/كانون الثاني المنصرم، قالت أناند إن كندا سترسل أربع دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.وكشفت أناند أن أوتاوا قد ترسل المزيد من الدبابات في المستقبل بناءً على المشاورات مع الحلفاء.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ولم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات التي سيتم توريدها.في أبريل 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يفضي إلى مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الأزمة.

https://sputnikarabic.ae/20230125/كم-عدد-دبابات-ليوبارد-في-أوروبا-1072687158.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, ليوبارد, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم