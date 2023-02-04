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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الكندية-أوتاوا-أرسلت-أول-دبابة-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1073113090.html
الدفاع الكندية: أوتاوا أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
الدفاع الكندية: أوتاوا أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T22:32+0000
2023-02-04T22:44+0000
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وقال أناند على تويتر يوم السبت "اليوم ، غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".في يناير/كانون الثاني المنصرم، قالت أناند إن كندا سترسل أربع دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.وكشفت أناند أن أوتاوا قد ترسل المزيد من الدبابات في المستقبل بناءً على المشاورات مع الحلفاء.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ولم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات التي سيتم توريدها.في أبريل 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يفضي إلى مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/كم-عدد-دبابات-ليوبارد-في-أوروبا-1072687158.html
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أخبار كندا, ليوبارد, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار كندا, ليوبارد, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الكندية: أوتاوا أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

22:32 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 22:44 GMT 04.02.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، أن بلادها أرسلت أولى دبابات "ليوبارد 2" من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.
وقال أناند على تويتر يوم السبت "اليوم ، غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".
وأضافت أن كندا ستواصل تقديم المعدات إلى كييف.
في يناير/كانون الثاني المنصرم، قالت أناند إن كندا سترسل أربع دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.
وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
25 يناير, 10:05 GMT
وكشفت أناند أن أوتاوا قد ترسل المزيد من الدبابات في المستقبل بناءً على المشاورات مع الحلفاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، يوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ولم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات التي سيتم توريدها.
في أبريل 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يفضي إلى مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الأزمة.
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